Son Mühür- İnsanlık tarihinin en önemli medeniyetlerinden birine imza atan İnka medeniyetinden bugünlere çok sayıda sır kaldı.

Bu sırlar arasında 1931'de Peru'da bir Amerikan keşif heyeti tarafından keşfedildiğinden beri, " Yılan Dağı " olarak da bilinen Monte Sierpe dağında yer alan binlerce çukur da yer alıyor.



Güney Florida Üniversitesi'nden Arkeolog Charles Stanish, on yıl önce bu manzarayı ilk gördüğünde, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini düşünmüştü.

Stanish'in meslektaşlarıyla birlikte yürüttüğü yeni bir çalışma, yaklaşık 1.000 yıl önce inşa edilen bu garip oluşumun gizemine "ışık" tutmayı amaçlıyor .

Araştırmacılar, sırttaki binlerce deliğin, yerel halkın İnka hükümdarlarına ödediği vergileri saymak için kullanılmış olabileceğine inanıyor.



İnka imparatorluğundan önce...



Yakın zamanda Antiquity dergisinde yayınlanan çalışma, alanın bölgede İnka imparatorluğunun yükselişinden önce de var olduğunu öne sürüyor.



Monte Sierpe, Peru'nun güneyindeki Pisco şehrinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda, And Dağları'nın eteklerinde ücra bir bölgede yer alıyor.

Son araştırmalar İnkaların burayı bir zamanlar insanların yiyecek, kumaş, obsidiyen ve taş alet alışverişi yapmak için bir araya geldiği merkezi bir nokta olması nedeniyle işgal ettiğini öne sürüyor.



Arkeolog ekibi, çukurlarda mısır ve geleneksel olarak sepetçilikte kullanılan yabani bitki izleri buldu. Çalışmanın başyazarı ve Sidney Üniversitesi'nden arkeolog Jacob Bongers, bu bitkilerin çukurları kaplamış ve malları depolamış olabileceğini belirtiyor.