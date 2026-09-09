Son Mühür/ Beste Temel- İzmir sokaklarında direksiyon sallayan binlerce ESHOT şoförü, yıllardır alışık olunan klasik üniformalara veda ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 83 yıllık toplu ulaşım çınarında radikal bir değişime imza atıyor. Yakında tüm ESHOT personeli sahalarda yeni yüzüyle boy gösterecek.

Direksiyon Başında Kravat ve Kösele devri bitiyor

Direksiyon karşısında geçirilen saatler, aşırı sıcaklar ve dar kesim takım elbiseler... İzmirli şoförlerin en büyük çilesi nihayet sona eriyor. Yeni dönemde şoförlerin gardırobu baştan aşağı değişecek. Klasik gömleklerin yerini nefes alan polo yaka tişörtler, sert kumaslı takım pantolonlarının yerini esnek ve rahat kesimler alıyor.

Ayakları pedal üzerinde saatlerce sabit kalan personelin çilesi de unutulmadı. Yılların yıpratıcı kösele ayakkabıları rafa kalktı. Yerlerine, ergonomiyi ve sürüş güvenliğini merkeze alan özel tasarım ayakkabılar geldi. Değişim büyük.

Avrupa standartlarında tasarım, gece güvenliği

Proje, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZELMAN ortaklığıyla yürütüldü. Masa başında alınan kararlarla yetinilmedi; sahadaki personelin, sendikaların ve çalışanların sesi dinlendi. Dünyadaki ve Avrupa'daki modern toplu taşıma sistemleri incelendi.

Görünürlük en kritik detaydı. Özellikle gece vardiyasında veya görüşün düştüğü yağmurlu havalarda şoförlerin güvenliğini sağlamak için mont ve yeleklere özel reflektörler yerleştirildi. Sadece sürüş anı değil; garaj, peron ve duraklardaki hareketlilik de hesaba katıldı.

Yakında yollarda

Kumaşların seçiminden kesim detaylarına kadar her aşaması tamamlanan yeni kıyafetler şu an üretim bandında. Dağıtımın bitmesiyle birlikte İzmir halkı, yollarda çok daha dinamik, konforlu ve modern görünen bir ESHOT kadrosuyla karşılaşacak. Hem yazın kavurucu sıcağında hem kışın dondurucu ayazında şoförler rahat bir nefes alacak.