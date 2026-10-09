Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu, 2026 yılının 20’nci toplantısını 9 Ekim’de gerçekleştirdi. Toplantının öne çıkan kararlarından biri, Balıkesir Şube Müdürlüğünün fiilen açılması oldu. Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alınan kararla, hizmetlerin daha verimli ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Balıkesir Şube Müdürlüğünün Çanakkale ilindeki işlemleri de yürütmesi kararlaştırılırken, şubenin açılış işlemlerini gerçekleştirmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildi.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanlara yeni düzenleme

Toplantıda, internet haber sitelerinde resmî ilanların yayımlanmasına ilişkin iki tebliğ taslağı da görüşülerek karara bağlandı. Resmî İlanların İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanmasına Dair Tebliğ’de yapılacak değişikliklerle ilanların gösterimi, erişimi ve arşivlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre resmî ilanların internet haber sitelerinde “Resmî İlanlar” kategorisi altında yayımlanması zorunlu olacak. Bu kategoriye ait internet adresinin İLANBİS üzerinden Basın İlan Kurumuna bildirilmesi ve güncel tutulması gerekecek. Resmî ilanlara yönlendiren görsellerin mobil cihazlardan erişen ziyaretçilere de gösterilmesi ve bu görsellerin teknik olarak işaretleneceği sayfaların açıkça belirlenmesi de düzenleme kapsamında yer aldı.

Kişisel veri içeren ilanlara 7 gün sınırı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 1 Temmuz 2026 tarihli İlke Kararı doğrultusunda, kişisel veri içeren resmî ilanların yayım sonrası erişimine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedinci günün tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi esas alınarak, kişisel veri içeren ilanların ilan görselleri ve faturalandırma işlemleri de dikkate alınmak suretiyle yedi gün içinde erişime kapatılmasına karar verildi.

İlanların yayımlandığının belgelenebilmesi için kalıcı bağlantılar ile arşiv erişiminin korunması öngörüldü. Bunun yanı sıra kişisel verilerin sayfanın kaynak kodu ve diğer teknik unsurları üzerinden erişilebilir durumda kalmasının önlenmesi, ilan detay sayfalarının meta bilgilerinin ve site haritası kayıtlarının güncel tutulması konusunda da usul ve esaslar belirlendi.

İnternet haber sitelerinin teknik olarak uyması gereken kurallara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasını içeren düzenlemeler, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

Iğdır’daki gazetenin itirazı kısmen kabul edildi

Yönetim Kurulu toplantısında, süreli yayınlar hakkında alınan Genel Müdürlük kararlarına yönelik itirazlar da değerlendirildi. Iğdır’da yayımlanan bir gazetenin baskı esasları şartını ihlal etmesi nedeniyle hakkında alınan karara yaptığı itiraz kısmen kabul edildi.

Ankara’da faaliyet gösteren bir haber ajansına ait internet sitesinin, resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresinin başlatılması yönündeki başvurusu ise reddedildi.

50 basın çalışanına faizsiz borç desteği

Basın İlan Kurumu, basın çalışanlarına yönelik mali destekleri kapsamında faizsiz borç yardımı yapılması konusunda da karar aldı. Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede, resmî ilan yayımlama hakkına sahip süreli yayınlarda çalışan 50 kişinin borç talepleri kabul edildi.

Buna göre 49 basın çalışanına kişi başı 18 bin lira, bir basın çalışanına ise 22 bin 500 lira olmak üzere toplam 904 bin 500 lira faizsiz borç verilecek. Yardımın geri ödemesi 12 ayda yapılacak.

Kurum, basında fikren ve bedenen çalışanların yanı sıra yardıma ihtiyaç duyan basın mensuplarına ve vefat eden çalışanların ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi destek sağlıyor.

Dört yayın kuruluşunun kredi talebi kabul edildi

Toplantıda süreli yayınların kredi başvuruları da ele alındı. Yönetim Kurulu, iki gazete ile iki internet haber sitesinin kredi talebini uygun buldu.

Böylece toplantıda Balıkesir Şube Müdürlüğünün açılması, internet haber sitelerinde resmî ilanların yayımlanmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri, süreli yayınların itirazları ve basın çalışanlarına yönelik mali destekler hakkında çeşitli kararlar alındı.