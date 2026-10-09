Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği’nin (TİMBİR) Ankara’daki yeni Genel Merkezi ile Başkent Medya Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın ev sahipliğinde düzenlenen tören, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi’nde yapıldı.

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gazetecilerin katıldığı organizasyonda kamu yöneticileri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, medya kuruluşlarının yöneticileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Törende internet haberciliğinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, dijital yayıncılıktaki dönüşüm, gazetecilerin mesleki dayanışması ve basın kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle hizmete giren merkezde davetlilere yeni genel merkez hakkında bilgi verildi. Başkent Medya Merkezi’nin, Birlik Haber Ajansı (BHA) ile birlikte haber üretimi, yayın koordinasyonu, gazetecilerin mesleki gelişimi ve kurumlar arası iş birliği alanlarında faaliyet yürütmesi hedefleniyor.

Siyaset, bürokrasi ve medya dünyası buluştu

Radyo Evi Derneği Başkanı ve “By Sempatik” lakabıyla tanınan sunucu Yusuf Erbaş’ın sunduğu törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Osman Timurtaş, Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreteri ve TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı.

Programda ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, 25. ve 26. Dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Hüseyin Özbakır, AK Parti 24. Dönem Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Ercihan Candan, AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili ve TİMBİR Başkan Vekili Rıfat Sait, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler ve Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü Seyfullah Arslantürk yer aldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Vakfı Başkanı Aygün Attar, GİMER Başkanı Av. Cüneyd Altıparmak, TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı iş insanı Hasan Kartal, TİMBİR Genel Sekreteri ve Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar ile TİMBİR Yönetim Kurulu üyeleri de açılışta hazır bulundu.

Basa: "TİMBİR dayanışmadır, ortak akıldır"

Törenin açılış konuşmasını yapan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, internet medyasının toplumun bilgiye ulaşmasında ve demokrasinin güçlenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. Birliğin Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediğini belirten Basa, TİMBİR’in 81 ilde ve 26 ülkede faaliyet gösteren bir medya birlikteliği olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

TİMBİR’in yalnızca bir meslek kuruluşu olmadığını vurgulayan Basa, birliğin ortak çalışma kültürünü, mesleki sorumluluğu ve güvenilir yayıncılığı esas aldığını belirterek şöyle konuştu:

“TİMBİR dayanışmadır, ortak akıldır, mesleki sorumluluktur. Aynı zamanda doğru, güvenilir, tarafsız ve kamu yararını gözeten bir internet medyası anlayışının geliştirilmesi için ortaya konan ortak bir iradedir”

Birliğin yürüttüğü çalışmalara da değinen Basa, TİMBİR Akademi, Güvenli İnternet Medya ve Tahkim Merkezi, Birlik Haber Ajansı, Tim web, BHA Web ve TİMBİR Telif başlıklarındaki yapılanmalarla internet medyasının mesleki kapasitesini artırmayı amaçladıklarını aktardı. Bu çalışmaların dezenformasyonla mücadeleye, yerel medyanın güçlenmesine ve gazetecilik alanında mesleki gelişimin desteklenmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Dijital yayıncılığın geleceğinde yapay zekâ ve yeni nesil habercilik uygulamalarının belirleyici olacağına işaret eden Basa, değişime uyum sağlamanın yanı sıra bu dönüşüme yön veren bir medya anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Basa, “Değişimin dışında kalmak değil, değişimi doğru okuyarak mesleğimizin geleceğini birlikte inşa etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik vurgusu

Açılış için Dr. Süleyman Basa adına hazırlanan konuşma metninde de yeni merkezin yalnızca fiziksel bir mekân olmanın ötesinde, gazetecilerin ortak çalışma ve dayanışma anlayışını geliştirecek bir yapı olarak tasarlandığı vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı:

“Bugün burada yalnızca bir genel merkezin kapılarını açmıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca görev yapan gazetecilerimizin ortak çatısını daha da güçlendirecek yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz.

Bizim en büyük hedefimiz, Türkiye’nin 81 ilinde görev yapan basın mensuplarını ortak bir anlayış etrafında buluşturmak, gazetecilik mesleğinin saygınlığını korumak ve dijital medyanın geleceğini birlikte inşa etmektir.

Gazetecilik yalnızca haber yazmak değildir. Gazetecilik, toplumun sesi olmak, doğruları araştırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve milletimizin haber alma hakkını savunmaktır.

Bugün teknoloji hızla gelişiyor. İnternet haberciliği, sosyal medya ve yapay zekâ uygulamaları medya sektöründe köklü değişimler meydana getiriyor. Bizler bu dönüşümün gerisinde kalan değil, bu dönüşüme yön veren bir medya anlayışını geliştirmek istiyoruz.

Anadolu’nun herhangi bir ilinde görev yapan gazetecimizin de büyükşehirlerde çalışan meslektaşlarımızla aynı imkânlara ulaşabilmesini önemsiyoruz. Yerel basın güçlenmeden ulusal medya tam anlamıyla güçlü olamaz.

Bizim anlayışımızda basın; ayrıştıran değil birleştiren, kutuplaştıran değil toplumun ortak değerlerine sahip çıkan, doğruluktan ve meslek ahlakından taviz vermeyen bir yapıya sahip olmalıdır.

TİMBİR olarak hedefimiz, gazetecilerimizin mesleki haklarını geliştirmek, eğitim imkânlarını artırmak, uluslararası iş birliklerini büyütmek ve Türk internet medyasının dünyada daha etkin bir konuma ulaşmasına katkı sunmaktır.

Bugün açılışımıza katılan bütün siyasi parti temsilcilerimize, kamu yöneticilerimize, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine, özellikle Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Biz birlikte güçlüyüz. Gazetecilerimizin dayanışması, Türk medyasının geleceğinin en önemli güvencesidir.”

Yılmaz: "Anadolu'daki dijital ekranın etkisi artık aynı"

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, TİMBİR’in internet medyası kuruluşlarını ortak bir çatı altında buluşturmasının önemine işaret etti. Dijital yayıncılığın toplum üzerindeki etkisinin giderek arttığını belirten Yılmaz, Anadolu’da faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının haberlerinin de geniş kitlelere ulaşabildiğini dile getirdi.

Yılmaz, dijital medyanın ulaştığı noktayı şu sözlerle anlattı:

“Herhangi bir Anadolu’daki dijital ekranla çıkan bir haberle, Ankara’daki güçlü bir mecranın etkisi artık aynı”

İnternet ortamında itibarsızlaştırma ve dezenformasyon risklerine karşı meslek kuruluşlarının dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini de belirten Yılmaz, TİMBİR yönetimine yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kirlenmenin, itibarsızlaştırmanın, isimsiz kötülerin örgütlendiği bir ortamda iyileri örgütleyen Süleyman Basa ve bütün heyeti ben büyük bir samimiyetle tebrik ediyorum”

Köylüoğlu: "Haber alma özgürlüğü çok önemli"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarını ileterek başladı ve TİMBİR’in çalışmalarında başarılar diledi.

Doğru bilgiye ulaşmanın demokratik toplumlar açısından önemine değinen Köylüoğlu, haber alma özgürlüğünün yanı sıra kamu kurumlarının şeffaflığının da sağlıklı bir bilgilendirme sürecinin parçası olduğunu belirtti.

Köylüoğlu, “İleri demokrasilerde haber alma özgürlüğü; hızlı, tarafsız, doğru haber almanın önemi çok değerli. Kamu kuruluşlarının da şeffaflığı bu sayede sağlanıyor” dedi.

Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TİMBİR Genel Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı’nın tensipleriyle hayata geçirilen oluşumun medya sektörü ve ülke açısından önemine dikkat çekti. Ahlatcı, “Bu oluşumun basınımıza, medyamıza, meslek mensuplarımıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” sözleriyle yeni merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat da açılışın hayırlı olmasını dileyerek basının toplumdaki rolünü ve haber alma özgürlüğünün önemini vurguladı. Medya temsilcilerine çalışmalarında başarılar dileyen Hamarat, “Haber alma özgürlüğü kutsal bir özgürlük. Bunun teminatı sizlerin varlığı” ifadelerini kullandı.

Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, geleneksel medyadan dijital yayıncılığa geçişle birlikte internet haberciliğinin öneminin arttığına işaret etti. Mertoğlu, “Hızlı, tarafsız ve doğru habere en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardan geçiyoruz” dedi.

RTÜK'den doğru haber mesajı

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler, TİMBİR’in yeni genel merkezinin açılışının hayırlı olmasını diledi. Anadolu medyasının önemine değinen Güler, sektörün teknolojinin etkisiyle hızlı bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Bu süreçte doğru bilgiye erişimin öneminin daha belirgin hale geldiğini kaydeden Güler, “Bu hızlı dönüşümde de haber ve haber almanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Bu kapsamda en önemli hususlardan biri doğru habere etkili bir şekilde ulaşmak” ifadelerini kullandı.

Kıran: "Yeni nesil tehditlere yeni nesil yaklaşımlar"

Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, dijital dönüşümün medya sektörüne etkileriyle birlikte dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Objektif ve tarafsız gazeteciliğin, yalan haberle mücadeleyle birlikte ele alınması gerektiğini belirten Kıran, “Yeni nesil tehditlerle mücadelede yeni nesil yaklaşımlar her geçen gün daha büyük önem kazanıyor” dedi.

TİMBİR’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydeden Kıran, birliğin uluslararası alandaki etkinliğini artıracağına ilişkin inancını da dile getirdi. Kıran, “TİMBİR’in Süleyman Basa ve yönetimiyle birlikte, Anadolu’nun dört bir tarafına yayılan tüm üyeleriyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Topsakal: "Medya toplumun gelişmesini şekillendiriyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, konuşmasında medyanın tarih boyunca toplumların ve devletlerin şekillenmesinde etkili olduğunu söyledi. Basının yalnızca haber aktaran bir alan olmadığını ifade eden Topsakal, toplumsal gelişim ve kültürel birikimin aktarılmasında da önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Türk medyasının tarihsel gelişimine değinen Topsakal, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan bilgi ve medeniyet birikiminde basının rolüne dikkat çekti. İnternet ve yapay zekâ çağında da medya temsilcilerinin toplumsal sorumluluğunun sürdüğünü kaydeden Topsakal, “Hem devleti devlet yaptınız hem insanı insan yaptınız hem de insanı inşa ettiniz” sözleriyle gazeteciliğin toplum üzerindeki etkisine işaret etti.

Pehlivanoğlu: "İhtiyacımız olan bağımsız medya"

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, açılışın hayırlı olmasını dileyerek bağımsız medya ve doğru haberin önemini vurguladı.

Pehlivanoğlu, “İhtiyacımız olan bağımsız medya, doğru haber ve bu ülkenin dünyanın en güçlü ülkesi olması” ifadelerini kullandı.

Attar'dan Türk dünyası mesajı

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Vakfı Başkanı Aygün Attar, dijital çağın gücünün ve dinamizminin TİMBİR çatısı altında bir araya getirilmesinin önemini dile getirdi. Genel merkezin açılışının hayırlı olmasını dileyen Attar, birliğin Türk dünyasıyla iletişimde önemli bir rol üstlenmesini temenni etti.

Attar, “Şuşa’dan Türkistan’a, bütün gönül coğrafyasının, Türk İslam coğrafyasının sesi olun, gücü olun, nefesi olun” ifadelerini kullandı.

Çelebi: "Medya bizim her şeyimiz"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de konuşmasında, medyanın devlet ile millet arasındaki bağın kurulması ve güçlendirilmesindeki yerini değerlendirdi. Geleneksel medyanın kendini yenileyerek teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini belirten Çelebi, medyanın toplumsal önemini şu sözlerle anlattı:

“Medya bizim her şeyimiz. Özellikle devletle millet arasındaki bağı en bariz şekilde sağlamlaştıran en önemli kurumlardan birisi”

Türkiye’de ve dünyada yaşanan hızlı değişimin medya sektörüne de yansıdığını ifade eden Çelebi, gazetecilerin bu gelişime ayak uydurmasının gerekliliğine işaret ederek, “Hepimiz bu gelişime ayak uydurmak zorundayız, güçlü olmak zorundayız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Türkiye’nin farklı bölgelerinden programa katılan basın emekçileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TİMBİR Genel Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada Tarıkdaroğlu, “81 ilimizden, Anadolu’nun dört bir köşesinden buraya kadar teşrif edip bizlerle beraber olan basın emekçileriyle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Tarıkdaroğlu, Anadolu’da görev yapan gazetecilerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin mesleğin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, internet haberciliğinin kurumsallaşması ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

TİMBİR'in hedefleri

TİMBİR’e ilişkin kurumsal bilgilerde, birliğin 7 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla kurulduğu, Türkiye’nin 81 ilinde ve 25 ülkede oluşturduğu temsilcilik ağıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yaklaşık bin medya kuruluşunu aynı çatı altında buluşturan birliğin dijital gazeteciliğin geliştirilmesi, mesleki eğitim, haber paylaşımı ve uluslararası medya ilişkileri alanlarında faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Açılış konuşmasında Basa’nın birliğin 81 ilde ve 26 ülkede faaliyet gösteren bir medya birlikteliği olma yolunda ilerlediğini belirtmesiyle, kurumsal bilgilerde yer verilen ülke sayısı arasında farklılık bulunuyor.

Yeni hizmete açılan Başkent Medya Merkezi’nin, Birlik Haber Ajansı ile iş birliği içinde haber üretimi ve yayın koordinasyonunun yanı sıra gazetecilerin mesleki gelişimini desteklemesi amaçlanıyor. Merkezin kurumlar arası iletişimi geliştirmesi, farklı kentlerdeki medya kuruluşlarının ortak çalışmalarını kolaylaştırması ve yerel basının güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Kurdele kesildi

Törende yapılan konuşmalarda gazetecilik mesleğinin saygınlığının korunması, doğruluktan ve meslek ahlakından taviz verilmemesi, dezenformasyonla mücadele edilmesi ve dijital yayıncılığın getirdiği imkânların doğru değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mesleki dayanışma, yerel medyanın desteklenmesi, gazetecilerin mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve ortak etik ilkelerin güçlendirilmesi de yeni merkezin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarında öne çıkması beklenen başlıklar arasında yer aldı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek TİMBİR Genel Merkezi ve Başkent Medya Merkezi hizmete açıldı. Ankara’daki organizasyon, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan gazetecileri aynı çatı altında buluştururken, internet medyasının daha güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşması hedefini de gündeme taşıdı.