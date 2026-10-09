İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan iki gazeteci, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İmza ve yurt dışına çıkış yasağı talebi

Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, belirli aralıklarla imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi. Talebin kabul edilip edilmeyeceği, sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesinin ardından belli olacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istemişti. Soruşturma kapsamında gazeteci Şaban Sevinç ve Sözcü muhabiri Mustafa Balcı hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Fon soruşturması üzerinden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialar nedeniyle ifadeye çağırılan ve adliyeye sevk edilen gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Fon soruşturmasıyla ilgili bir televizyon yayınında Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında dile getirilen iddialar ve sosyal medya paylaşımları üzerine Bolat ve Ticaret Bakanlığı, gazeteciler Murat Ağırel ile İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolat, hakkındaki iddiaları reddederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazetecileri kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları iddiasıyla ifadeye çağırdı. İfadelerinin ardından Ağırel ve Saymaz, imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hakimlik adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.