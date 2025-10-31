İzmir, Ege’de balıkçılık sektörünün geleceğini şekillendirecek iki önemli organizasyona ev sahipliği yaptı. İzmir Ticaret Odası Balıkçılık Çalışma Grubu’nun 39’uncu Toplantısı ile “Ege Denizi’nde Uluslararası Balıkçılık Yönetiminde Uyum ve İş Birliği İhtiyacı” başlıklı panel, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlendi.



Etkinliklerde, Ege Denizi’nde sürdürülebilir balıkçılık yönetimi, bilim temelli politika geliştirme ve Türkiye-Yunanistan arasında uyumlu iş birliği mekanizmaları ele alındı. Akademisyenler, sektör temsilcileri ve kamu kurumlarından uzmanların katıldığı toplantılar, ortak akıl vurgusuyla tamamlandı.

80’in üzerinde kurum temsilcisi katıldı

Panele; üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, liman başkanlıkları, birlikler ve kooperatiflerden 80’in üzerinde temsilci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Dereli yaptı. Panelin moderatörlüğünü ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdet Ünal üstlendi. Panelde, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan konuşmacı olarak yer aldı.

“Balıkçılık dünyanın en güzel mesleği”

Balıkçılığın “dünyanın en güzel mesleği” olduğunu belirten Mehmet Şahin Çakan, İzmir Ticaret Odası bünyesinde yürütülen Balıkçılık Çalışma Komitesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Çakan, Karadeniz’de Eylül ayında göç balığının görülmemesi nedeniyle birçok teknenin Ege Denizi’ne yöneldiğini söyledi. Deniz patlıcanlarının ekosistemdeki rolüne de dikkat çeken Çakan, aşırı avlanmanın bu türü yok olma noktasına getirdiğini vurguladı. “Bu panel bir başlangıç olsun. Hep birlikte geleceğimizi planlayalım. Aksi halde büyük bir zenginliği kaybedeceğiz. Bizden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuz var. İzmir Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

“Balık stokları tükenme riskiyle karşı karşıya”

Ege Denizi’ndeki balık stoklarının korunmasının aciliyetine değinen Prof. Dr. Hakkı Dereli, iki ülkenin paylaştığı balık stoklarında tükenme olasılığının, tek ülkenin kullandığı stoklara göre yüzde 19 daha fazla olduğunu belirtti.



Dereli, hem Türkiye’de hem Yunanistan’da ticari balıkçılıkta av miktarının azaldığını, köpek balıkları ve deniz memelilerinin endişe verici düzeyde tükendiğini ifade etti.

Ege Denizi’nde uygulanan asgari avlanma boyu düzenlemelerindeki uyumsuzluğun, sürdürülebilirliği tehdit eden temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Uzmanlardan uluslararası iş birliği çağrısı

Panelde konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Batır, Ege Denizi’ndeki uluslararası hukuk sorunlarını ve Türk balıkçılarının avlanma alanlarıyla ilgili yasal sınırları aktardı.



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdet Ünal, Avrupa Birliği’nin Akdeniz’deki canlı deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusundaki düzenlemelerinin yeterli uyumu sağlayamadığını belirterek, “Uyumlu düzenleyici kararların hayata geçirilmesi, resmi kurumların sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, uluslararası uyumda örnek gösteriliyor”

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı Avcılık Düzenlemeleri Koordinatörü Yılmaz Asutay Turan, Ege Denizi’nde yapılan uluslararası avcılık düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.



Turan, Türkiye’nin koruyucu yaklaşımı sayesinde Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından üst üste dördüncü kez “Tam Uyum Ödülü”ne layık görüldüğünü açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Dr. Ejbel Çıra Duruer ise, uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve kontrolüne yönelik çalışmaları anlattı.