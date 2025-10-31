3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde çıktığı maçlarda yenilgisiz yoluna devam eden Karşıyaka, istatistiklerde de dikkat çekiyor. Grubun tek kayıpsız ekibi olan yeşil-kırmızılılar, gösterdikleri defans performansıyla öne çıktı.

Ligdeki dört grup arasında, 2’nci Grup’tan Niğde Belediyespor ve 3’üncü Grup’tan Sebat Gençlikspor ile birlikte yenilgisiz üç takımdan biri olan Karşıyaka, aynı zamanda kalesinde gördüğü az golle de grubun en etkili savunmasını sergiledi.

Defans duvarı

Geçen 8 maçta kalesinde yalnızca 5 gol gören Karşıyaka, grubun en az gol yiyen takımı olarak öne çıktı. Son üç karşılaşmada kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi, geride kalan maçlarda birden fazla gol yemeyerek dikkat çekti.

Kaleci Tunay ve savunma oyuncuları Ensar, Harun, Ferdi ve Erol’un performansı, takımın sağlam savunma görüntüsüne büyük katkı sağladı.

Bu hafta zirve takibi yapan Uşakspor ile 18 yıl aradan sonra karşılaşacak olan Karşıyaka, taraftar desteğiyle sahadan galip ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

113 yıllık kulüp gururu

İzmir’in Türkler tarafından kurulan ilk kulübü olan Karşıyaka, yarın 113’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 1 Kasım 1912’de temelleri atılan ve Türkiye’nin 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerinden biri olan Kaf-Kaf’ta, 1912 Karşıyaka Derneği tarafından “Kimse Yokken Biz Varız: 1 Kasım 1912 Ruhu” başlıklı bir panel düzenlenecek.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında, eski başkanlar Cenk Karace ve Azat Yeşil’in destekleriyle hazırlanan özel bayrak, üzerinde Atatürk ve Kurucu Başkan Zühtü Işıl’ın resimleriyle Karşıyaka Çarşısı’na asıldı.