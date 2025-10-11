Son Mühür- Oksijen deposu Kazdağları'nın kendine özgür balını dünyaya tanıtmak için düzenlenen 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bal yeme yarışmasında 66 yaşındaki Hasan Girgin, 2 dakikada 1 kilogram balı yiyerek ödülü kazanan kişi oldu.

Kazdağları'nın siyah balının bu kadar kısa süre içinde tüketilmesi büyük ilgi çekse de doktorlar aynı görüşte değil.



O kavanozda en az 800 gram şeker var...



Yarışmacı Hasan Girgin'in balı su gibi içerek kısa zamanda tükettiği görüntüleri değerlendiren Dr. Erdal Yanbuloğlu,

''Bu içilen balın içinde en az 800 gram şeker var. Pankreas ve karaciğer perişan olmuş durumda. Biz gebelere 75 gramlık şeker yükleme testi yaptırmak için bu kadar uğraşırken, millet neredeyse 1 kilo şekeri bir oturuşta yiyor'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

