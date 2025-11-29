Amasya’da Eren F. yönetimindeki 05 AEH 765 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli çıkışında dönüş yapmak isteyen Recai B.’nin kullandığı 19 UC 816 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrularak takla attı.

Fırlayan Kask ve Ayakkabılar Kameraya Yansıdı

Kaza anında motosikletlinin kaskı ve ayakkabıları etrafa savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şok içinde ayağa kalkmayı başaran gencin ilk işinin fırlayan ayakkabısını giymeye çalışmak olduğu görüldü.

Çevredekiler Yardıma Koştu

Motosikletini kaldırmak isteyen sürücüye çevredekiler yardımcı oldu. Hafif yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten Soruşturma

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.