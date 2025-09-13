Amasya merkez Kayabaşı köyü mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu. Kazada araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Mustafa Elifoğlu yönetimindeki 34 KMV 287 plakalı hafif ticari araç, yolda seyir halindeyken Kayabaşı köyü yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra Sevim, Maşide ve Şevval Efiloğlu da yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldılar

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme sürüyor.