Son Mühür- Bir aylık aranın ardından yeniden toplanan Çeşme Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, hem siyasi dengelerin değiştiği hem de ilçenin geleceğine dokunan sosyal projelerin onaylandığı kritik bir oturuma sahne oldu. Belediye Başkanı Lâl Denizli yönetiminde gerçekleşen birleşimde; sokak canlarından yaşlılara, üniversiteyi yeni kazanan gençlerden yaz sezonunun bilançosuna kadar pek çok hayati konu karara bağlandı.

Komisyonlar yeniden kuruldu

Toplantının en sıcak gündem maddelerinden biri, meclisteki sandalye dağılımının değişmesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek yollarına Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı alan 13 meclis üyesi nedeniyle tüm ihtisas komisyonları sil baştan seçildi.

Siyasi parti değişikliklerinin ardından oluşan yeni tabloyu değerlendiren Başkan Lâl Denizli, komisyonların yeni dönemde çok daha aktif çalışması gerektiğine dikkat çekti. Denizli, tüm siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunarak Çeşme için ortak akılla proje üretilmesini istedi.

Mama üretimi ve anahtar teslim hastane

Mecliste sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirecek iki stratejik iş birliği birden onaylandı. Türkiye Belediyeler Birliği ile imzalanacak protokolle ilçeye "Mama Üretim Makine Parkuru" kazandırılması için hibe başvurusu yapılması kararlaştırıldı.

Asıl büyük hamle ise Bridge To Türkiye Fund ile yapılan ortaklık oldu. Yapımı tamamen bağışçı kurum tarafından üstlenilecek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi için Başkan Denizli’ye yetki verildi. Proje kapsamında belediye kasasından tek kuruş çıkmayacak; hastane, padoklar ve yeşil alanlar tamamlandıktan sonra tesis anahtar teslim olarak belediyeye devredilecek.

Yaşlılara "Üçüncü yaş üniversitesi", Gençlere eğitim desteği

İlçede yaşayan yaş almış vatandaşların sosyal ve akademik hayattan kopmaması adına Ege Geriatri Derneği ile "Ege Üçüncü Yaş Üniversitesi" modeli için düğmeye basıldı. Hayat boyu öğrenmeyi hedefleyen protokolün imzalanması yetkisi yine Başkan Denizli’ye devredildi.

Öte yandan, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversiteyi ilk kez kazanan Çeşmeli gençlere müjde geldi. Meclis, ilçe sınırlarında ikamet eden başarılı öğrencilere doğrudan eğitim desteği verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

