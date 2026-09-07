Çeşme'nin Paşalimanı sahilinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaynaklanan atık kirliliği meydana geldi. Denizde sürüklenen yüzlerce strafor köpük kutu, dalgaların etkisiyle kıyıya vurarak sahil şeridine yayıldı. Kıyı boyunca uzanan köpük kutular deniz yüzeyinde ve kumsalda geniş bir kirlilik tabakası oluşturdu. Sahile yayılan atıkların deniz canlıları ve kıyı ekosistemi üzerinde oluşturduğu risk gözler önüne serildi.

Rüzgar ve dalgalar atıkları sahil şeridine taşıdı

Bölgede etkili olan rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede sahile sürülen kutular, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye gelen tatilciler tarafından fark edildi. Kıyıda biriken atık plastik malzemelerin parçalanarak denize karışma ihtimali kirliliğin boyutunu artırdı. Olayın ardından bölge sakinleri ve çevre koruma ekipleri duruma tepki gösterdi.

Bölge halkı kaynağın tespit edilmesini ve temizlik yapılmasını bekliyor

Görüntü kirliliğine neden olan köpük kutuların sahilden kaldırılması için çağrıda bulunan vatandaşlar, yetkili kurumların bölgede çalışma başlatmasını talep etti. Çevre sakinleri, atıkların çıkış kaynağının bir an önce belirlenmesini ve kirliliğin daha geniş bir alana yayılmadan kıyıdan temizlenmesini bekliyor.