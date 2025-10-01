Türk aktivist Yasemin Acar, son dönemde Gazze’ye gönderilen insani yardım filosunda yer almasıyla gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Almanya’da doğan ve uluslararası insan hakları hareketlerinde aktif rol alan Acar’ın hikâyesi, yalnızca bir yardım yolculuğundan ibaret değil; yıllardır devam eden çok kültürlü bir mücadeleye dayanıyor.

Yasemin Acar kimdir? Hayatı ve kökeni

Yasemin Acar, 1988’de Almanya’da Kürt kökenli bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berlin’de büyüyen Acar, henüz 15 yaşında aktivizm yolculuğuna adım attı. Irkçılık, mülteci hakları, kadınların güçlendirilmesi ve savaş mağdurlarına yönelik hak savunuculuğu, onun yaşamının merkezine yerleşti. Acar, özellikle Almanya’da anti-Müslüman ırkçılıkla mücadele eden sivil toplum projelerinde ve protestolarda etkinlik gösterdi.

İnsan hakları alanındaki çalışmaları

Acar, Ukrayna savaşında kurduğu Berlin Arrival Support girişimiyle uluslararası alanda dikkat çekti; 15 bin gönüllüyü organize ederek Berlin’e gelen mültecilere barınma ve uyum desteği sağladı. Berlin Senatosu’na danışmanlık yaptı; sığınmacıların haklarını savunmada hükümetleri zorlayacak kampanyalar organize etti. Son yıllarda Filistin sorununda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kitlesel protestoların düzenleyici ve sözcülerinden biri haline geldi.

Filistin ve insani yardım faaliyetleri

2025 yazında Madleen yardım gemisinde görevli gazeteci ve aktivist olarak İsrail ablukasını delmeyi hedefleyen filoda yer aldı. Gemideki diğer gönüllülerle birlikte, abluka altındaki Gazze’ye bebek maması, ilaç, su arıtma kitleri ve temel ihtiyaç ürünleri göndermeyi amaçladı. Yardım faaliyeti sırasında gözaltına alındı ve uluslararası insan hakları camiasında ismi kısa sürede geniş yankı buldu. Acar, “barıştan önce adaleti savunmak gerekir” diyerek adaletin olmadığı yerde barış olamayacağını her fırsatta dile getiriyor.

Aktivizm tarzı ve toplumsal yansımalar

Yasemin Acar’ın aktivist olarak çizgisi, hem özgürlükçü hem direnişçi bir tutuma dayanıyor. Kendi deyimiyle ailesinin ona aşıladığı “HAQ” (adalet) ilkesini hayatının merkezinde tutarak sosyal adalet için yılmayan bir mücadele yürütüyor. Uluslararası baskılar ve medya linçlerine rağmen mülteci, savaş mağduru ve Filistinli haklarının savunuculuğundan vazgeçmiyor. Onun duruşu Almanya ve Avrupa’daki göçmen topluluklarında örnek teşkil ediyor.

Son gelişmeler ve kamuoyunda yankısı

Gazze’ye giden son yardım filosunda yer alması ve gözaltına alınması üzerine sosyal medyada ve insan hakları çevrelerinde geniş bir dayanışma oluştu. Acar’ın serbest kalması için girişimler sürerken, kendisi de hem Avrupa’da hem Türkiye’de insan hakları hareketinin sembol isimlerinden biri haline geldi. Aktivizminin arka planında ise hep adalet, dayanışma ve direniş ilkeleri öne çıkıyor.