Son Mühür- Avrupa’nın en iyi paralimpik yüzücüleri, Kocaeli’deki kıyasıya rekabet için kulvarlardaki yerini aldı. Türkiye dahil 38 farklı ülkeden gelen 703 sporcu, antrenör ve idareciyi buluşturan 'Kocaeli 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası' görkemli bir törenle start aldı. Açılışta havuz kenarındaki heyecana ortak olan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu sadece bir yarış değil, engelleri yıkan ortak bir inanç olarak tanımladı.

"Sadece müsabaka değil, ailelerin büyük alın teri var"

Açılış seremonisinde sporcular, antrenörler ve tribünleri dolduran fedakâr ailelerle bir araya gelen Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, suyun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Yarışacak her bir gencin ardında yıllar süren disiplinli bir çalışmanın yattığını belirten Kasapoğlu, asıl sorumluluğun bu yeteneklerin önüne çıkan engelleri kaldırmak olduğunu söyledi.

Sporun insanları birbirine bağlayan dev bir güç olduğunu dile getiren Kasapoğlu, ailelerin bu zorlu maratonda asla yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bir çocuğun havuza ulaşabilmesinden antrenör desteğine kadar tüm kurumların ortak hareket etmesi şart.

Tokyo ve Paris’ten sonra yeni hedef: Los Angeles zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde spor altyapısında büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiklerini hatırlatan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu yatırımların karşılığını uluslararası kürsülerde aldıklarını ifade etti.

Tokyo ve Paris Paralimpik Oyunları’nda elde edilen tarihi başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, rotayı şimdiden Amerika’ya çevirdi. Hedef net: Los Angeles’ta zirveye çıkmak. Uluslararası arenadaki her madalya, spora yeni başlayacak binlerce özel çocuk için yepyeni bir cesaret meşalesi yakıyor.

Belediyelere doğrudan çağrı: "Tesis yetmez, ulaşımı çözün"

Meclis çatısı altında yürütülen geniş kapsamlı araştırmalara dikkat çeken TBMM Komisyon Başkanı, yerel yönetimlerin taşın altına elini çok daha fazla koyması gerektiğini belirtti. Tesis açmanın tek başına yeterli kalmadığını dile getiren Kasapoğlu, projenin bütünsel ele alınmasını istedi.

Ulaşımdan soyunma odasına, eğitmen kalitesinden aileye sunulan kolaylığa kadar her halkanın eksiksiz işlemesi gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki kapsayıcı modelini örnek gösteren Kasapoğlu, bu başarılı yerel pratiklerin Türkiye'nin dört bir yanındaki diğer şehirlere de süratle yayılması çağrısında bulundu. Şampiyona, sporcuların ilk gün yarışlarıyla hız kesmeden devam ediyor.

