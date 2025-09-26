ABD Başkanı Donald Trump, Ryder Kupası’na katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump’ın gündeminde Gazze’de devam eden çatışmalar ve yürütülen müzakere süreci vardı.

“Rehineler serbest kalacak”

Trump, açıklamasında, üzerinde çalışılan anlaşmanın en kritik unsurlarından birinin rehinelerin serbest bırakılması olduğunu ifade etti. Bu adımın, Gazze’deki insani krizin hafiflemesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

“Savaşı bitirecek, barış getirecek”

Trump, Gazze için üzerinde çalışılan anlaşmayı yalnızca bir rehine değişimi değil, aynı zamanda çatışmayı sona erdirecek bir barış adımı olarak tanımladı. “Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek ve barış getirecek” dedi.

Diplomasi trafiği yoğunlaşıyor

ABD’nin, Gazze krizinin çözümü için hem bölgesel aktörlerle hem de uluslararası kuruluşlarla yoğun diplomasi trafiği yürüttüğü biliniyor. Trump’ın bu açıklaması, önümüzdeki günlerde taraflar arasında somut adımların atılabileceğine işaret olarak değerlendirildi.