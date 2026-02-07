Son Mühür - Depremzedelere yönelik sözleriyle kamuoyunda geniş tepki çeken Nagehan Alçı’nın Habertürk’teki görevine son verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Alçı gerçekten kovuldu mu, Habertürk’ten neden ayrıldı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan resmi bir açıklama geldi mi?

Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarına ilişkin “gözlemlerini” paylaşan Nagehan Alçı, bazı depremzedelerde “para harcama refleksinin kaybolduğunu” ve bir “rehavet” oluştuğunu öne sürmüştü. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimindeki Habertürk’te köşe yazarlığı yapan Alçı’nın, tepki çeken bu açıklamaların ardından yazar kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi. Alçı’nın adının ve fotoğrafının artık yalnızca “Yazar Arşivi” bölümünde yer aldığı da öne sürülen bilgiler arasında.

Haberlerin yayılmasının ardından Nagehan Alçı, “kovuldu” iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan yalan haberleri düzeltmek adına bir açıklama yapmak isterim… Ekol Tv’de sabah yayınlarına başlayınca full time başka bir kanalın programcısı haline geldiğim için Habertürk ve Ekol arasında bir tercih yapmam gerekti, bu nedenle Ekol ile anlaştıktan kısa süre sonra TMSF yönetimi ile el sıkışarak, dostça ve tazminatımı alarak Habertürk’ten ayrıldım. Bu dediğim gelişmenin üzerinden yaklaşık üç ay geçti, basit bir google taraması ile bulunabilecek bir gerçek bu ama maksat haber yapmak değil iftira ve çamur atmak!"