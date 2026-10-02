3. Maarif Kongresi takvimi doğrultusunda heyecanla beklenen oturumlar 25-27 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek. Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru ana temasıyla açılacak kongrede, sahadaki öğretmen deneyimleri bilimsel araştırmalarla harmanlanacak. Eğitim camiası bu büyük buluşmayla yeni dönemin yol haritasını çizecek.

Daha önceki yıllarda öğretmenin gözüyle eğitim süreçlerini tartışan kurul, bu kez medeniyet tasavvuru ile dijital çağın kesişim noktasını merkeze alıyor. Bildiri hazırlayan eğitimciler için heyecan doruğa çıktı.

Bildiri sunumu ve başvuru takviminde kritik günler

Akademik ya da sahadan uygulama bildirisiyle katkı sunmak isteyen öğretmenler için geri sayım başladı. Bildiri özetleri 23 Ekim 2026 tarihine kadar toplanacak. Değerlendirmeden geçen çalışmalar kongre kitapçığında basılarak eğitim arşivine kazandırılacak.

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Süreç son derece pratik işliyor. Eğitimciler çalışmalarını maarifkongresi.eba.gov.tr adresi üzerinden sisteme yükleyebiliyor. Tamamlanan başvuruların ardından kabul edilen bildiriler kamuoyuna duyurulacak.

3. Maarif Kongresi ne zaman toplanacak?

3. Maarif Kongresi 25 ile 27 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara'da toplanacak. Üç gün sürecek programda panel oturumları ve bildiri sunumları eş zamanlı ilerleyecek. Türkiye'nin farklı illerinden başkente gelecek yüzlerce eğitimci tecrübelerini kürsüye taşıyacak.

Takvim işlemeye başladı. Başvuru süresinin bitimine sayılı günler kala öğretmenler projelerini sisteme aktarıyor. Ankara'daki oturumlar eğitimde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Dört ana eksende geleceğin okulu tartışılacak

Zirvede ele alınacak başlıklar dört ana eksende toplanıyor. Kültür inşasında öğretmenin rolü, öğrenci esenliği, aidiyet duygusu ve değişen dünyada öğretmenlik yaklaşımları tartışmaya açılacak. Katılımcılar iklim eylemi ve yapay zeka gibi küresel başlıkları da eğitim penceresinden değerlendirecek.

Bakanlık hazırlıkları titizlikle sürdürüyor. Yayımlanacak sonuç bildirgesi, okullardaki müfredat uygulamalarına ve öğretmen gelişim programlarına doğrudan rehberlik edecek.