Eskişehir Acıbadem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Tahsin Erdal Kabadere, özellikle ekran süresinin ciddi oranda artmasıyla çocuklarda miyopi görülme yaşının küçüldüğüne ve derecesinin yükseldiğine dikkat çekiyor.

1,5-2 saat gün ışığına maruz kalmanın miyopi artış hızını yavaşlattığı belirtiliyor

Son yıllarda teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşması ve özellikle ekran süresinin artması, çocuklarda miyopi (uzağı görememe) sıklığını endişe verici seviyelere taşıdı. Göz sağlığı için 0-3 yaş çocuklara ekran yasağı önerilirken, günde 1,5-2 saat gün ışığına maruz kalmanın miyopi artış hızını yavaşlattığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı öngörülüyor. Uzm. Dr. Tahsin Erdal Kabadere, yaptığı değerlendirmede, geçmişte 8-10 yaş civarında görülen miyopinin artık çok daha küçük yaşlarda ve daha yüksek derecelerde tespit edildiğini belirtti.

Miyopinin temel nedenlerinden birinin yakın çalışma ve yoğun mavi ışığa maruziyet olduğunu vurgulayan Dr. Kabadere, ebeveynlere yönelik kritik uyarılarda bulunarak, çocukları yüksek miyopluğun ilerleyen yaşlarda yol açabileceği ciddi göz hastalıkları riskine karşı uyardı.

"Ekran süresi ne kadar artarsa miyopi sıklığı da o kadar artmaktadır"

Miyopinin artmasındaki en önemli nedenlerden birinin pandemiyle birlikte yoğun mavi ışığa maruz kalmak olduğunun altını çizen Kabedere, "Miyopinin artmasındaki en önemli çevresel faktör teklonojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşmedir. Günümüzde herkesin mutlaka evinde bir cep telefonu, tableti veya bilgisayarı bulunuyor. Çocuklar şehirleşme ile birlikte dışarıda açık havada vakit geçirmektense evde ekran karşısında vakit geçiriyor. Bu da daha fazla ekran süresi demektir. Ekran süresi ne kadar artarsa miyopi sıklığı da o kadar artmaktadır. Bundan dolayı da miyopi sıklığını çok küçük yaşlarda görmeye başladık" diye belirtti.