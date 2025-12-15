Mevcut durumda, 2025 yılının ikinci yarısında uygulanan net asgari ücret tutarı olan 22 bin 104 TL seviyesinde maaş alan muhtarlar, Ocak 2026 itibarıyla bu rakamın üzerine yapılacak artışı bekliyor. Kamuoyunda asgari ücrete yapılması beklenen yüzde 25 ile yüzde 35 arasındaki olası zam oranları, muhtar maaşlarını da doğrudan 27 bin TL ile 30 bin TL bandına taşıyabilir.

Muhtar Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?

Muhtar ödenekleri, 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında belirleniyor. İlgili kanun maddesine göre, muhtarlara ödenen aylık tutar, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Ancak, bu hesaplama sonucu elde edilen miktar, o dönem geçerli olan net asgari ücretin altında kalırsa, aradaki fark devlet tarafından tamamlanarak ödeniyor.

Pratikte göstergeye dayalı hesaplama genellikle asgari ücretin altında kaldığı için, muhtarlar doğrudan net asgari ücret tutarında maaş alıyor. Bu nedenle, 2026 yılı için açıklanacak net asgari ücret rakamı, kuruşu kuruşuna muhtarların yeni maaşı olacak.

Sosyal Güvence ve Prim Ödemeleri

Maaşların yanı sıra muhtarların sosyal güvenlik primleri de devlet güvencesi altında bulunuyor. 2017 yılında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile köy ve mahalle muhtarlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin devlet tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. Bu düzenleme sayesinde, muhtarların maaşlarından herhangi bir prim kesintisi yapılmıyor ve ceplerine giren net ücret korunmuş oluyor.

Bağ-Kur (4/B) kapsamında sigortalı sayılan muhtarların primleri, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan SGK'ya yatırılıyor. Böylece muhtarlar, hem asgari ücret seviyesinde maaş alırken hem de emeklilik hakları için gerekli prim ödemeleri aksatılmadan sürdürülüyor.