Türkiye'de yüz binlerce çalışanı ilgilendiren özel güvenlik görevlisi maaşları için 2026 yılı beklentileri, asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte şekillendi. Özel güvenlik sektöründeki ücret politikaları, büyük ölçüde asgari ücrete endeksli olduğu için, Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret rakamı, güvenlik görevlilerinin 2026 yılı gelirini doğrudan etkileyecek. Ekonomi uzmanları ve sektör temsilcileri, 2026 yılı için asgari ücrete yapılması beklenen yüzde 25 ile yüzde 30 arasındaki artışın, özel güvenlik maaşlarına da benzer oranlarda yansıyacağını öngörüyor.

Mevcut durumda, 2025 yılı verilerine göre ortalama 28 bin 700 TL seviyesinde olan özel güvenlik maaşlarının, yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte 35 bin TL bandını aşması bekleniyor. Silahlı ve silahsız görev ayrımı, çalışılan kurumun risk seviyesi ve deneyim yılı gibi faktörler, net maaşlar üzerinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle banka, hastane ve kamu kurumlarında çalışan güvenlik personellerinin maaşlarının, asgari ücretin üzerinde belirlenen taban ücretlerle daha yüksek seviyelere ulaşması tahmin ediliyor.

Silahlı ve Silahsız Güvenlik Maaş Farkları

Özel güvenlik sektöründe maaş skalasını belirleyen en önemli unsurların başında görevlinin silahlı veya silahsız olması geliyor. 2026 yılı projeksiyonlarına göre, silahlı özel güvenlik görevlilerinin maaşlarının en düşük 32 bin TL ile 45 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Risk tazminatı ve silah farkı nedeniyle bu grubun maaşları, standart asgari ücretin belirgin şekilde üzerinde seyrediyor.

Silahsız özel güvenlik görevlileri için ise beklentiler, asgari ücretin yüzde 10 ila 20 üzerinde bir artışa işaret ediyor. Buna göre, 2026 yılında silahsız güvenlik personelinin maaşlarının ortalama 26 bin TL ile 30 bin TL aralığında olması öngörülüyor. Sektördeki toplu iş sözleşmeleri ve sendikal haklar da bu rakamların yukarı yönlü revize edilmesinde etkili olabilecek.

Kurumsal ve Sektörel Değişkenler

Güvenlik görevlilerinin maaşlarında, çalıştıkları kurumun niteliği büyük farklılıklar yaratıyor. Belediyeler, üniversiteler ve devlet hastaneleri gibi kamu kurumlarında çalışan güvenlik görevlileri, genellikle toplu iş sözleşmeleri kapsamında daha yüksek ücret ve sosyal haklara sahip oluyor. Özel sektörde ise AVM, site ve fabrika güvenliği gibi alanlarda maaşlar, genellikle asgari ücret seviyesine daha yakın seyrediyor.

2026 yılı için yapılan analizler, banka ve para nakil güvenliği gibi yüksek riskli pozisyonlarda çalışanların maaşlarının 40 bin TL sınırını zorlayabileceğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, artan yaşam maliyetleri ve güvenlik riskleri karşısında, 2026 yılı zammının çalışanların alım gücünü koruyacak seviyede olması gerektiğini vurguluyor. Kesin rakamlar, Ocak 2026'da yürürlüğe girecek asgari ücretin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla netlik kazanacak.