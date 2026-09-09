Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülüp cansız bedenini bir valiz içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz davasında karar günü geldi. 9'u tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istendi

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı, ana sanık Cemil Koç için "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Cinayetin ardından Ayşe Tokyaz’ın içinde bulunduğu valizi evden çıkarıp araca taşımakla suçlanan Oğuz Kal için de "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Diğer sanıklar hakkında istenen cezalar

Dosyadaki diğer sanıklar için istenen cezalar da mütalaada yer aldı. Sanık Cemal Arslan hakkında "cinayete yardım etme" suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istenirken, İlker Umut Uğurlu için ise aynı suçtan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

"Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek"

Duruşma öncesinde açıklamada bulunan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) avukatı Sinem Ermiş, “Bugün burada 22 yaşında vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz için adalet talebimizi yinelemek üzere bulunuyoruz.

Ayşe'nin hayalleri vardı; sevdikleri, umutları, planları... Henüz hayatının başındaydı. Ancak yaşama hakkı acımasızca elinden alındı.

Katil bununla da kalmadı, cansız bedenini bir valizin içinde yol kenarına bıraktı. Bugün bu davanın karar duruşması için geldik. Verilecek karar Ayşe'yi geri getirmeyecek.

Annesinin, babasının, kardeşlerinin acısını sona erdirmeyecek. Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek.

Ancak adaletin yerini bulması, geride kalanların acısını bir nebze olsun hafifletecek ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için topluma güçlü bir mesaj verecektir.

Ve biz o kararın, Ayşe'nin ailesinin ve toplumun adalete olan inancını güçlendirecek hakkaniyetli bir karar olmasını bekliyoruz.

KADEM olarak başka Ayşelerin öldürülmemesi ve her kadının güven içinde yaşayabileceği bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Merdivenden düştü iddiasının bilimsel açıklaması olamaz"

Esra Tokyaz ise sanık savunmalarına ve otopsi raporundaki bulgulara işaret ederek, “Biz verilecek kararı bekliyoruz. Umarım da bugün bir karar çıkar.

Mahkemede sergiledikleri bütün hareketler de öngörülür, ona göre bir cezai uygulanır. Bugün yine sanık savunmasını yapacak son kez, yani umarım son kez.

Çünkü işte Ayşe'nin aslında otopsisini sayacak. Kendi somut delil olarak onları söylüyor çünkü. Yani Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var.

Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz.

Yani bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz, çünkü bizim tıbbi tablo ortada. Ama yine bunu dinleyeceğiz. Avukatlarında yine değişiklik oldu, 2 gün önce istifalarını verdiler. Bugün umarım ertelenmez ve bugün bir karar çıkar” dedi.