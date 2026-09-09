Son Mühür - Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada gerçekleşen ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verildi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan işlem sırasında Kozinoğlu'nun naaşından biyolojik doku örnekleri alınacak ve ölüm nedenine dair yeni bulgulara ulaşılmaya çalışılacak.

Doku örneklerinde farklı ilaç ve madde izi aranacak

Soruşturmanın temel odağını, Kozinoğlu'na cezaevinde hayatını kaybetmeden önce farklı bir ilaç veya kimyasal madde verilip verilmediğinin tespiti oluşturuyor. Mezardan alınacak doku örnekleri detaylı toksikoloji incelemesine gönderilecek. İncelemede özellikle Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce cezaevi yönetiminden talep ettiği belirtilen Coraspin ve vitamin haplarına ilişkin süreç ile önceki otopsi incelemelerinin yeterliliği yeniden araştırılacak. Aradan geçen yıllar nedeniyle biyolojik materyalin korunma durumu sonuçlar üzerinde belirleyici olacak; elde edilecek bulgular mevcut otopsi raporları ve sağlık kayıtlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Soruşturmada 10 gözaltı: Firari eski gardiyan aranıyor

Yeniden açılan dosya kapsamında cezaevindeki sağlık kayıtları ve o dönem görev yapan personelin rolü incelemeye alındı. Bu doğrultuda düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan eski gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Dosyada ayrıca Kozinoğlu'nun ölümünün ardından avukatına ulaştırılan ve ölümün kalp krizinden kaynaklanmadığını iddia eden e-postanın kaynağı da araştırılıyor. Soruşturma süreciyle birlikte Kozinoğlu'nun cezaevindeki son dönemine ve yargı sürecine dair hazırladığı savunma notları da ortaya çıktı. Savcılık, tıbbi verilerin yanı sıra cezaevi koşullarını ve ölüm öncesi yaşanan tüm gelişmeleri çok yönlü olarak incelemeyi sürdürüyor.