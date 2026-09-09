Son Mühür- Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke anlaşmasına katılıp katılmayacağı merak konusu olan Mısır, tercihini İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ittifakından yana kullanacak gibi görünüyot.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katıldığı üçlü zirve Mısır’da gerçekleşmiş ve zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Kıbrıs ve Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz’deki dengeleri doğrudan ilgilendiren maddeler yer almıştı.



Mısır, siyasi yöndeki tercihini son gemi kazasıyla ilgili tutumunda da gözler önüne serdi.

Mısır, KKTC'de Girne'de meydana gelen deniz faciası ile ilgili yayınladığı mesajda Kıbrıs Rum hükümetine taziyelerini iletti.

''Mısır, Girne'deki deniz faciası için Rumlara taziye mesajı gönderdi'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Sefa Karahasan,

''Mısır, KKTC'de Girne'de meydana gelen deniz faciası ile ilgili yayınladığı mesajda Kıbrıs Rum hükümetine taziyelerini iletti.

Rum medyası bu taziye haberini ''Kahire hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti dışında adada başka hiçbir devleti tanımadığının vurgulanmasıdır'' şeklinde verdi'' değerlendirmesinde bulundu.

Adres, KKTC yerine Güney Kıbrıs...



Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelerin kullanıldığı görüldü.

Mısır Arap Cumhuriyeti, dost Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, hükümetine ve halkına, Kıbrıs’ın kuzey kıyıları açıklarında bir yolcu teknesinin batması sonucu meydana gelen kazanın mağdurları dolayısıyla en içten taziyelerini ifade etmekte.

Mısır Arap Cumhuriyeti ayrıca mağdurların ailelerine en içten taziyelerini sunmakta, tüm yaralılara acil şifalar dilemekte ve bu acı durumda Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışmasını teyit etmektedir''



Gemi faciasında son durum ne?



KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.