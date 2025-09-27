Son Mühür - İstanbul’da hafta sonu planı yapacak vatandaşların en çok merak ettiği konu, 27-28 Eylül tarihlerine ait hava durumu tahminleri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, İstanbul’da yağmur beklenmese de rüzgârın kuvvetli eseceği bildirildi. Türkiye genelinde ise birçok bölgede parçalı bulutlu ve açık hava hakim olurken, bazı şehirler için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

5 günlük hava tahmini

Meteoroloji’nin 5 günlük tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmiyor. Şehir genelinde parçalı bulutlu, zaman zaman çok bulutlu ve aralıklı olarak güneşli hava etkisini sürdürecek. Ancak rüzgâr, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek.

27 Eylül 2025 hava durumu

Cumartesi sabahı İstanbul’da serin ve rüzgârlı bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 23 dereceye kadar yükselirken, gece 17 dereceye kadar düşecek. Rüzgârın zaman zaman fırtına hızına ulaşması nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları önem taşıyor.

28 Eylül 2025 Hava nasıl olacak?

Pazar günü İstanbul’da, cumartesiye kıyasla daha açık bir hava olacak. Parçalı bulutlar eşliğinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise hava serinleyerek sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek. Hafta sonu yağmur beklenmese de, cuma günü İstanbul’un bazı bölgelerinde sağanak yağış görüldü. Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler de trafikte yavaşlamak zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji raporunu esas alarak kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu:

“26-27 Eylül tarihlerinde İstanbul’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat hızla esmesi bekleniyor”