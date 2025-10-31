Son Mühür / Yağmur Daştan - Son haftalarda hareketlilik yaşanan altın fiyatlarındaki güncel durum yatırımcılar tarafından anbean inceleniyor. Anlık değişiklikler piyasaları da hareketlendirirken; vatandaş altının ileride nasıl bir seyirde olacağını merak ediyor. Uzmanlar bu durumu ‘Manipülasyon piyasası’ olarak değerlendirirken; İzmir Kuyumcular Odası (İZKO) Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu son gelişmeleri yorumladı. Vatandaşa “Sakın telaşa kapılmayın” çağrısı yapan Başkan Buyrukçu, altının tekrar yukarı yönde hareket edeceğini düşündüğünü söyledi. Buyrukçu ayrıca, vatandaşı ucuza altın satan dükkanlara karşı da uyararak, “Dikkatli olun, zarar etmeyin” dedi.

“Dünyada yaşananlarla alakalı”

“Bu aralar altın hareketli bir süreçten geçiyor. Önceki haftalarda sert ve ani bir yükseliş yapmıştı şimdi ise ani bir düşüş yaşadı. Bu tür spekülatif hareketler önümüzdeki süreçlerde yine görülebilir” sözleriyle açıklamalarda bulunan Buyrukçu, “Bu hareketlilik dünyada yaşanan olaylarla direkt alakalı. Amerika’nın Çin ile olan ticaret savaşı uluslararası piyasalarda da yerini buluyor. Dünya genelinde yapılan en ufak hareket, altının yukarı ya da aşağı yöndeki hareketini bir hayli etkiliyor. Birçok ülke şu anda altın stoku yapıyor, bu yüzden rağbet çok. Yükseliş trendinin şu anki gerilemenin ardından tekrardan yukarıya doğru tırmanacağını düşünüyorum. Kimse panik yapmasın, yastık altındakiler telaşa kapılarak yerinden çıkmamalı” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşa da kuyumcuya da etki etmiyor”

Altındaki hareketliliğin vatandaşa da esnafa da yansımadığını sözlerine ekleyen Buyrukçu, şunları aktardı: “Vatandaş şu anda yeme ve içme dışında hiçbir şeye rağbet göstermiyor. Ne ev satılıyor ne araba ne de altın. Sadece belli kesimler boşta parası kaldıysa yatırım amaçlı olarak altın alıyor. Kuyumcular, şu anda günü kurtarma derdinde. Kirası ve personel masrafı çıkıyorsa esnaf seviniyor. Altının yükselmesi, kuyumcunun para kazandığı anlamına gelmiyor. Çünkü kuyumcu, yatırımcı değil; bu işi meslek olarak yapıyor. Bir kuyumcunun 3 kilo altın sermayesi varsa yıl sonunda bu rezerv yine 3 kiloysa o kişi para kazanmış anlamına gelmiyor. Kuyumcu, o altını 3 kilo 1 gram yapabiliyorsa kazanç odur.”

“Çeyrek altını ucuza satanlara dikkat!”

İzmir’de son zamanlarda konuşulan kuyumcuların İZKO fiyatlarına karşın İstanbul piyasasını göz önünde bulundurarak işlem yapmasına dair de açıklamalarda bulunan Buyrukçu, “Rekabet Kurulu, böyle durumlarda satış fiyatlarında odaların belirleyici olmaması gerektiğini, serbest piyasa ortamının baz alınması gerektiğini söylüyor. Bu özellikle altın emtiası için bazı riskler doğuruyor ve sahteciliğin önünü açıyor. Aslında, milli altın dediğimiz çeyrek ve ziynet gibi altınların fiyatını devletin darphanesinin belirlemesi gerekiyor. Türkiye’nin her yerinde aynı fiyat uygulaması gerekiyor. Şu anda sadece çeyrek, yarım ve gram satılıyor. Buna bir kuyumcunun ayakta kalabilmesini sağlayacak kadar bir kar marjı koyuyoruz. Bazıları kar marjı koymak yerine, bununla müşteri kazanmaya çalışıyor. ‘Çeyrek altını ucuz olan kişide her şey ucuzdur’ gibi düşünülüyor. Aksine, çeyrek altını ucuz olan kişide diğer ürünler daha pahalıdır. Çünkü çeyrek altını ucuza verip müşteriyi kandırmaya yönelik hareket ediyordur. O yüzden çok ucuza çeyrek altın satılan dükkanlara vatandaşın özellikle dikkat etmesini istiyoruz” diye konuştu.