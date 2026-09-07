Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü artıda kapatmayı başaran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puanda

n tamamlamıştı.

2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda yüzde 28,4 olmasını bekliyoruz" derken, ''büyümenin 2026 yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediklerini'' dile getirmişti.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.05'lik yükselişle 14.019 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalara yapay zeka dopingi...



Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın, yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

OpenAI'ından yapılan açıklama sonrası

"GPT-6 Astra"nın gelişmiş siber kapasitesi ve yüksek otonom kontrol yeteneği bulunduğu, karmaşık bilgisayar sistemlerini yönetebildiği, e-tablo doldurma ve sıfırdan internet sitesi tasarlama gibi işlemleri insan müdahalesi olmadan yürütebildiğinin ortaya çıkması yapay zeka şirketlerine yönelik risk iştahını özellikle Güney Kore'de bir kez daha canlandırdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,8 artışla 96,3 dolardan haftayı kapatan kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,1 yükselişle 97,3 dolardan başladı.

Son yedi ayın zirvesini test ettikten sonra hızla geri çekilen ons altın 4 bin 391 dolardan, gram altın 6 bin 842 liradan,

gümüş 65.67 dolardan,

Bitcoin 79 bin 685 dolardan alıcı buluyor.