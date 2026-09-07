Son Mühür- 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

"2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda yüzde 28,4 olmasını bekliyoruz" derken, ''büyümenin 2026 yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediklerini'' dile getirmişti.

Yılmaz'ın açıklamalarında satır aralarında kalan bir detaya ekonomist Ömer Rıfat Gencal dikkat çekti.

Enflasyonla mücadelede yük...



''Personel giderlerinde öngörülen yüzde 24,1’lik artış, yıl sonunda asgari ücrete yapılması planlanan zam konusunda da önemli bir ipucu veriyor olabilir'' hatırlatmasında bulunan Gencal,

''Buna karşılık bütçede;

Mal ve hizmet alımları yüzde 44,4

Cari transferler yüzde 45,3 oranında artırılıyor.



Bu tablo, enflasyonla mücadelede fedakârlığın ağırlıklı olarak kimden beklendiğini açıkça gösteriyor: ücretlilerden ve emekçilerden.

Verilen mesaj oldukça net: “Enflasyon hedefimiz yüzde 21; bunun çok üzerinde bir ücret artışı beklemeyin.”

Dolayısıyla bütçeyi yalnızca harcama kalemlerindeki artışlar üzerinden değil, milli gelir dağılımı açısından da okumak gerekiyor. Ortaya çıkan görünüm, emeğin ve ücretlerin milli gelirden aldığı payın sınırlandırılması; buna karşılık sermayenin payının görece artırılması yönünde bir tercihe işaret ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Yüzde 24.1 oranında artış gelirse...



Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgrai ücrete Ocak ayında yüzde 24.1 oranında zam gelmesi halinde asgari ücretle çalışan birinin eline net 34 bin 870 lira geçecek.