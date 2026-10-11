Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımda iktidarı eleştirerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yüksel Taşkın: Özgürlük yoksa hırsızlık vardır

Muhalefetin yolsuzlukları konuşmadıkları bir ülkede çürümenin meydana geleceğini kaydeden YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Bir ülkede muhalefet yolsuzluklar hakkında konuşamazsa o ülke çürür. Özgürlük yoksa hırsızlık vardır. Erdoğan da bir zamanlar ne diyordu: Yolsuzluk olursa Yoksulluk olur. Bunlar konuşulmasın diye de yasaklar gelir" dedi.

"Ne pahasına olursa olsun gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz"

Son olarak, gerçekleri konuşmaya devam edeceklerini vurgulayan YENİ Partili Taşkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Üç Y ile mücadele diyerek geldiler, tarihin en büyük yolsuzluklarını yaptılar. Bugünkü yasakçı, baskıcı zihniyet ülkeyi yolsuzluğa, kayırmacılığa ve torpile teslim etmiştir. Ne pahasına olursa olsun gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz"