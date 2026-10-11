Kaza, İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir yönü Ballıca Mahallesi mevkisinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, My World Tur şirketine ait 16 AED 124 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ile aynı yönde seyretmekte olan 78 YD 559 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden yolcu otobüsü devrilip metrelerce savrulurken, tır ise savrularak yoldan çıkmıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilmişti.

Ekipler zamanla yarıştı

Bölgeye kısa sürede Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, çok sayıda sağlık görevlisi ve otoyol jandarma trafik timleri gelmişti. İtfaiye erleri, devrilen otobüsün içinde sıkışan yolcuları çıkarmak için seferber olmuştu.

Yaralanan 27 kişi, kaza bölgesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akhisar ve Manisa'daki en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Vefat eden 11 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemelerin ardından morglara kaldırılmıştı.

İki sürücü de gözaltına alındı

Kazanın ardından jandarma ekipleri otoyolda geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam etti.

Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, hem otobüsün hem de tırın sürücüsünün gözaltına alındığı, kazanın kesin çıkış nedeninin bilirkişi incelemesinin ardından belli olacağı bildirildi.