Son Mühür/ Furkan Ertan- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kent genelinde başlattığı saha programları kapsamında Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ekonomik darboğazın sokaktaki yansımalarını yerinde inceleyen Gümrükçü, yurttaşların geçim sıkıntısını dinledi ve çözümün halk merkezli bir yönetim anlayışından geçtiğini vurguladı.

Saha ziyaretlerine CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Adnan Alabay, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri de katıldı. Heyet, her iki ilçede de dükkânları gezerek esnafın satış durumunu ve vatandaşın alım gücünü gözlemledi.

“Esnaf kepenk kapatma, vatandaş fileyi doldurma mücadelesinde”

Ziyaretlerin ardından saha gözlemlerini aktaran Utku Gümrükçü, ekonomik tablonun ciddiyetine dikkat çekti. Türkiye’nin ana gündem maddesinin vatandaşın mutfağı ve cebi olması gerektiğini belirten Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

“Biz CHP olarak doğrudan sahada olan, sokak sokak İzmirli hemşehrilerimizin derdini dinleyen bir hat izliyoruz. Bugün sokakta tam anlamıyla bir yangın var. Esnaf dükkânını açık tutabilmek için direniyor, vatandaş ise en temel ihtiyaçlarını karşılamak için ince hesaplar yapıyor. Bu tabloyu değiştirecek tecrübeye ve nitelikli kadrolara sahibiz.”

“Suni gündemlerin sokakta bir karşılığı yok"

Ankara merkezli siyasi tartışmaların halkın gerçeklerinden kopuk olduğunu savunan Gümrükçü, vatandaşın asıl beklentisinin geçim kolaylığı ve adalet olduğunu söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana kesintisiz şekilde sahada yer aldıklarını ifade eden İl Başkanı, İzmirlilerin bu çabayı yakından gördüğünü ve gösterilen güvenin kendilerine sorumluluk yüklediğini belirtti.

Meseleler takibe alındı: Çözüm için meclis ve belediyeler devrede

Ziyaretler sırasında sadece genel ekonomik krizin değil, ilçe ölçeğindeki yerel sorunların da not edildiği bildirildi. Gümrükçü, iletilen şikâyet ve taleplerin sümen altı edilmeyeceğini, milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri aracılığıyla yetkili mercilere taşınarak somut çözümler üretileceğini vurguladı.