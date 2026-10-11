Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, evinde konuk ettiği Körfez Basket karşısında maçı son çeyrekte kaybetti.

Mücadelenin son 10 dakikasına 10 sayı farkla önde giren İzmir temsilcisi, sahadan 91-90’lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Son periyotta 32 sayı yenildi

Karşılaşmanın büyük bölümünde skor avantajını koruyan Aliağa ekibi, final çeyreğinde savunmada etkili olamadı.

Son periyotta potasında 32 sayı gören Petkimspor, rakibinin geri dönüşüne engel olamayarak maçı 1 sayı farkla kaybetti. Bu sonuçla birlikte ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyette kalan Aliağa temsilcisi, haftayı puansız bitirdi.

Sezona Denizli Basket galibiyetiyle başlayan Petkimspor, Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından Körfez Basket’e de yenilerek arka arkaya ikinci kayıbını yaşadı.

"10 sayı öne geçtiğimizde bile oyunu kontrol edemedik"

Maçın ardından açıklama yapan Aliağa Petkimspor Antrenörü Orhun Ene, hem savunmada hem de hücumda yapılan hatalara dikkat çekti.

Takımın performansından memnun kalmadığını belirten Ene, "Oyun içinde hem savunmada hem de hücumda büyük hatalar yaptık.

Bu kadar hatayla maçı kazanmamız mümkün değildi. 10 sayı öne geçtiğimizde bile oyunu kontrol edemedik. Çalışıp hatalarımızı düzelteceğiz. Daha iyi oynayıp maçlar kazanarak bu sonucu telafi edeceğiz" dedi.