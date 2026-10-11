Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı facianın hemen öncesine ait güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. Bursa'dan Denizli'deki turistik geziye katılmak üzere yola çıkan kafilenin hareket anları görüntülere yansıdı.

Yolculuk Bursa Osmangazi'de başladı

Elde edilen kayıtlara göre 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, sabah saat 06.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin önüne geldi. Şoförün firma çalışanlarıyla tokalaşmasının ardından yolcular otobüse bindi. Güvenlik kamerasında, tüm yolcuların araca alınmasıyla otobüsün saat 06.31 itibarıyla Denizli'ye doğru yola çıktığı görüldü.

Akhisar gişelerinde çekiciyle çarpıştı

Bursa-İzmir Otoyolu üzerinden seyreden tur otobüsü, Akhisar Gişeleri yakınlarında bir çekiciyle feci şekilde çarpıştı. İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 27 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'daki yakınların endişeli bekleyişi sürüyor

Acı haberin ardından, kazada yakınları bulunan vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Biniş noktasından haber almaya çalışan ve yakınlarına ulaşamayan ailelerden bazılarının durumu yerinde takip etmek üzere Manisa ve Akhisar'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.