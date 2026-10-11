İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Manisa Akhisar geçişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı.

Ballıca Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından devrilen otobüs ve yoldan çıkan tır nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanmıştı.

Ekipler seferber oldu, araçlar yoldan kaldırılıyor

Çarpışmanın şiddetiyle My World Tur’a ait 16 AED 124 plakalı otobüs devrilerek yan yattı. 78 YD 559 plakalı tır ise kontrolden çıkarak şarampole sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaralılara hızla müdahale etmesinin ardından, yoldaki trafiği aksatan otobüs ve tırın kaldırılması için vinç ve çekicilerle çalışma yürütüldü.

Sağlık Bakanı Memişoğlu son durumu açıkladı

Olayın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaralıların sağlık durumu hakkında detayları aktardı;

"Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir."