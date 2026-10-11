Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, yayınladığı açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirerek, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seda Kaya Ösen: İzmirlinin iradesini yok sayıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentin iradesini yok saydığını vurgulayan YENİ Parti İzmir Seda Kaya Ösen, "Cemil Tugay verdiği röportajlarla, İzmir’de kendisine oy veren 1.293.470 kişiye adeta şunu söylüyor: 'Siz kime, ne için oy verdiğinizi bilmiyorsunuz. Sizin için neyin iyi olduğunu ben daha iyi bilirim' İşte tam da bu nobran ve üstenci tavırla, İzmirlinin iradesini yok sayıyor; kendi kararlarını İzmir’in iradesinin üzerinde görüyor" dedi.

"İzmirli aptal değil Cemil Bey"

Son olarak, İzmir halkının demokrasi kültürüne oy verdiğini savunan Ösen, şu ifadeleri kullandı: "İzmirli aptal değil, Cemil Bey. Biz yıllardır yalnızca bir belediye başkanına değil, aynı zamanda bir siyasi duruşa, bir anlayışa ve bir demokrasi kültürüne oy veriyoruz. Siz kimsiniz ki bizim adımıza, bizim iyiliğimiz için karar verme hakkını kendinizde görüyorsunuz? İzmir’in iradesinin üzerinde hangi gücü, hangi yetkiyi görüyorsunuz kendinizde?"