Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kaleköy, Türkiye'nin en sıra dışı yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ana karada yer almasına rağmen araç yolu bulunmayan köy, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla tatilcilerin rotasına giriyor.

Ana karada bulunuyor ama araç yolu yok

Kekova bölgesinde yer alan Kaleköy'e otomobille doğrudan ulaşım sağlanmıyor. İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, araçlarını Üçağız çevresinde bırakarak yolculuklarının son bölümünü teknelerle tamamlıyor. Köye patikalardan yürüyerek ulaşmak da mümkün. Ancak en çok tercih edilen ulaşım şekli deniz yolu oluyor.

Tarihi koruma altında tutuluyor

Antik Simena kentinin üzerine kurulan Kaleköy, arkeolojik sit alanı içerisinde bulunuyor. Koruma statüsü ve bölgenin engebeli yapısı, yeni yol ve yapılaşma çalışmalarını sınırlandırıyor. Bu sayede yerleşimdeki geleneksel taş evler, dar sokaklar ve tarihi kalıntılar büyük ölçüde varlığını sürdürüyor.

Denizin ortasındaki lahit dikkat çekiyor

Kaleköy'ün en ilgi çekici noktalarından biri, denizin içinde yükselen Likya tipi lahitler. Bölgedeki tarihi kalıntılar, geçmişte yaşanan coğrafi değişimlerin izlerini taşıyor.

Köyün üst kesiminde bulunan Orta Çağ kalesi ve kayalara oyulmuş yaklaşık 300 kişilik antik tiyatro da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Köyde günlük hayat teknelerle sürüyor

Kaleköy sakinleri geçimlerini ağırlıklı olarak turizm ve balıkçılıktan sağlıyor. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu ürünler ve günlük malzemeler çevredeki yerleşimlerden teknelerle taşınıyor.

Özellikle kış aylarında sertleşen deniz koşulları ulaşımı zorlaştırıyor. Buna rağmen Kaleköy, kendine özgü yaşam biçimini koruyor.

Tatilcilerin rotasında önemli bir durak

Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan Kaleköy, tekne turlarının ve mavi yolculukların sevilen duraklarından biri. Üçağız'dan hareket eden teknelerle ulaşılan köy, tarihi atmosferi ve Akdeniz manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.