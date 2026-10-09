Son Mühür- Radyo Ege’de yepyeni bir program başladı. Serap Yenici ile Zamansız Yaşa programında her cuma saat 12.00’de wellness ve longevity kavramları işlenecek.

Serap Yenici ile Zamansız Yaşa programının ilk konuğu ise yoga eğitmeni, ses terapisti ve perküsyonist Ali Anıl Yaşar oldu.

Sağlıklı ve uzun yaşamak!

Sağlıklı yaşam, beden ve ruh dengesi, yoga, nefes ve ses terapisinin yaşam kalitemize katkıları konuşuldu.

Yaşar, yoganın tarihini, yüz yogasını ve duygularımızın hayatımızdaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Benim direkt Yunus Emre’nin sözü geliyor aklıma: ‘Kendini bilen Rabb’ini bilir.’ Kendimizi bilmek için kendimizi aramamız gerekiyor. Burada yoga bir sistem aslında. Bedenle başlayıp zihinle devam ediyor. Yoga da soyut olan zihne somut olan bedenle ulaşıyoruz. Böyle giden bir sistem yoga.”

Yüz yogası tamamen yüz kaslarını aktive edip canlandırmak için yapılıyor!

Yaşar, yüz yogasının önemini şu sözlerle ifade etti:

“Yüz yogasını ben yapmıyorum ama yüz kaslarını aktif şekilde ölçüyorsun. Bizim güzellik dediğimiz kavram yüzümüzle ölçülüyor, ondan sonra benliğine geçiyoruz. Yüz yogası tamamen yüz kaslarını aktive edip canlandırmak için yapılıyor. Ben rock and roll yaptığım zaman rock yıldızı olma hayalim vardı, davul çalıyordum ve mutsuzdum o zamanlar. Hocam vardı, ‘Sana müzik öğreteceğim, bana gel, sadece pratik yap, ev işlerinde benimle kal, sosyal medyayı bırak.’ dedi. Ben de bunu uyguladım. Sabahtan akşama kadar pratik yaparak çalıştım. İnsanları ritimler duygu kalıbına çok güzel getiriyor. Şarkılar bile ona göre seçiliyor.”

"Kendin için bir şey yaptığın zaman hayatta da keyif aldığın şeyleri seçersin!"

“Aktif olduğun zaman zihin de aktifleşiyor. İşleyen demir pas tutmaz mantığı... Kendin için bir şey yaptığın zaman hayatta da keyif aldığın şeyleri seçersin” dedi.

Duygularını kucakladığın zaman ne geçmişte kalırsın ne gelecekte!

Yaşar, duygularımızı rehber olarak algılamamız gerektiğini şu açıklamalarla anlattı:

“İyi ya da kötü demeden, onları sınıflandırmadan hepsini kabul etmek... Her şeyi kucakladığımız zaman ne geçmişte kalırsın ne de gelecekte. Bulunduğun eylem neyse o anda yaşamaya çalışıyorum. Duyguları rehber olarak almamız gerekiyor. Birileri beni üzüyor mu, benim sınırlarıma mı giriyor? Ben böyle durumda nasıl bir ben oluyorum? Bu rehberler sayesinde ben kendimi arıyorum ve buluyorum. Duygular bana yol gösteriyor” dedi.

Programda Serap Yenici canlı performans da sergiledi. Longevity kavramı üzerine yazdığı “Şükürler Olsun” şarkısını seslendirdi.

Yaşamdan keyif almanız için Serap Yenici ile Zamansız Yaşa her cuma saat 12.00’de Radyo Ege’de...