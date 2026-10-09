Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının kent siyasetindeki yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün ‘365 gün protesto edeceğiz’ açıklamasına tepki göstererek dikkatleri üzerine çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi ve Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, Başkan Tugay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çakır, “AK Parti’ye geçecek misiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

Güç’e tepkisini sürdürdü: Bu arkadaşta benlik var, halk yok

“İzmir’i parçalayan da YENİ Parti’yi bitirecek insan da Çağatay Güç” sözleriyle açıklamalarına başlayan Çakır, “Birçok kişi protesto sırasında ona tepki gösterdi. Bir insan il başkanıysa partisi ne olursa olsun kişileri kendi partisine kazandırmak için çalışır, insanlara ılımlı yaklaşır. İl başkanının görevi odur. Eğer sen iktidar olmak istiyorsan, geleceğe dair bir şeyler yapmak istiyorsan ‘Ben’ değil; ‘Önce partim’, ‘Önce halk’ demelisin. Bu arkadaşta benlik var, halk yok, bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Şu an insanlar kızıyor ama…”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ın kendisi için oldukça kıymetli olduğunun altını çizen Çakır, “AK Parti’ye katılmasının ardından kendisiyle bir araya henüz gelmedik, geldiğinde zaten konuşacağız. Ne olursa olsun sonuna kadar destekleyeceğim Cemil Başkanı. Bence İzmir için güzel bir şey oldu. Vallahi ben şaşırmadım. İzmir'i düşünen, İzmir'i çok seven, çok değerli bir insan ve benim gözümde gerçekten İzmir'i İzmir yapacak, tarihe geçecek... Şu an insanlar kızıyor ama bence İzmir'e en güzel hizmetleri yapacak başkan Cemil Başkan’dır” dedi.

AK Parti’ye geçecek mi?

“Sonuna kadar Cemil Başkan ile beraberim” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Çakır, “AK Parti’ye geçecek misiniz?” sorusuna da yanıt verdi. Çakır, şunları söyledi: “Ben bağımsızım, bir halk olarak ‘Sonuna kadar Cemil Başkanı'nın yanındayım’ diyorum. Ölümüne yanındayım, o kadar net yani. Onun niye yanında olduğumu da söyleyeyim: Çok dürüst, çok düzgün. En azından İzmir halkı yaptığı eserlere bakıp 'Ya bunu Cemil Tugay yaptı' diyecek."