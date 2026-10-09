Son Mühür/ Beste Temel- Narlıdere Belediyesi, kent yaşamına katılımı artırmak amacıyla yürüttüğü sosyal projelere yenilerini ekliyor. Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde organize edilen kültür turları sayesinde, özel gereksinimli çocuklar ile bugüne kadar İzmir’i gezme imkanı bulamamış kadınlar şehrin sembolik mekanlarını keşfe çıkıyor. Sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda planlanan bu etkinlikler, mahalle sakinlerinin kentle olan bağını güçlendirmeyi ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarihin iki yakasında zamanda yolculuk

Düzenlenen son gezide katılımcıların ilk durağı, Milli Mücadele yıllarının önemli tanıklarından biri olan Uşakizade Köşkü oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi kararlara imza attığı bu özel yapıda anıları dinleyen kafile, ardından İzmir’i kuşbakışı gören Kadifekale’ye geçti. Kale surlarından kentin panoramik manzarasını seyreden grup, son olarak kentin arşiv niteliğini taşıyan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ni (APİKAM) ziyaret etti. Profesyonel rehberlerin anlatımlarıyla zenginleşen tur boyunca katılımcılar hem yeni bilgiler edindi hem de keyifli anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Kültür gezileri kesintisiz sürecek

Çalışmalar hakkında bilgi veren Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Semra Pektopal, günlük hayatın yoğunluğundan veya maddi yetersizliklerden dolayı şehri gezme fırsatı yakalayamayan vatandaşları odağa aldıklarını belirtti. Pektopal, özel çocukların ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılımını önemsediklerini ifade ederek, organizasyona sağladığı güçlü destekten ötürü Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’a teşekkürlerini iletti. Belediye yetkilileri, ilçedeki farklı kesimleri hedefleyen kültür gezilerinin önümüzdeki dönemde de program dahilinde devam edeceğini kaydetti.