Son Mühür / Atakan Başpehlivan Son dönemlerde İran-ABD savaşının etkileri nedeniyle akaryakıta gelen zamlar esnafın belini bükmeye devam ediyor. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, yaşanan süreçleri Son Mühür'e aktararak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Semih Girgin: Kemeraltı esnafı ciddi anlamda keyifsiz

İzmir'de kent içi ticaretin bel kemiği sayılan Kemeraltı Çarşısı'nda esnafın ciddi anlamda keyifsiz olduğunu kaydeden ve çarşıda yalnızca temel alışverişlerin halledilebildiğini kaydeden Semih Girgin, "Kemeraltı esnafı şu an ciddi anlamda keyifsiz, bunu samimi olarak söylüyorum. Hala ciddi bir alışveriş patlaması yaşanmıyor. Şu an genel olarak temel alışverişler yapılıyor, yeme içme üzerine alışveriler yapılıyor. İnsanlar zorunlu ihtiyaçlarını hallediyorlar, bir şeyleri döndürüyoruz ancak herkesin beklentisi ekonominin daha öngörülebilir olmasıdır" dedi.

"Esnafın rahatlayacağı bir ortam yok"

Son olarak, özellikle Orta Doğu'da ABD-İran arasındaki savaşın sonucunda sıklıkla kapanan Hürmüz Boğazı'nın yarattığı akaryakıt zamları ile ilgili de konuşan Başkan Girgin, fiyatlardaki dalgalanmaların esnafı ciddi anlamda zorladığını vurgulayarak, esnafın rahatlayacağı bir ortamın hala var olmadığını söyleyerek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Herkesin şu anda akaryakıt ile bir sıkıntı var bunun yarattığı ilginç bir fiyat skalası yaratıyor, sonuç olarak herkes zam yapmayarak, ayakta kalmaya çalışıyor. Mevsimsel koşullardan ötürü bir hareket var ancak esnafın rahatlayacağı bir ortam hala var olmuş değil"