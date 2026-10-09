Son Mühür/ Dilek Durak- İzmir’in Dikili ilçesinde Şentürk ailesinin yapımını üstlendiği Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı törende okulu ilçeye kazandıran hayırsever aileye teşekkür edildi.

Törene katılan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, açılışta yaptığı konuşmada merhum Hasan Şentürk’ü anarak okulun bölgeye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Evlatlarımızın geleceğine kalıcı bir imza atıyoruz"

Konuşmasında gençlerin modern binalarda eğitim almasının önemine değinen Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Şentürk ailesine teşekkürlerini ileterek;

"Bugün burada Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in teşrifleriyle sadece bir okul binası açmıyoruz; evlatlarımızın geleceğine ve ülkemizin yarınlarına kalıcı bir imza atıyoruz.

Bu muhteşem eseri eğitim camiamıza ve Dikili'mize kazandıran kıymetli Şentürk ailesine, şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

Okulumuza adını veren merhum Hasan Şentürk beyefendiye Allah’tan rahmet diliyorum.

Onun adı, bu sıralarda yetişecek vatansever, donanımlı ve başarılı gençlerimizle sonsuza dek yaşayacaktır." dedi.

"Hayırlı olmasını diliyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem İzmir’de hem de Türkiye genelinde yürütülen eğitim yatırımlarından da bahseden Kırkpınar, özellikle mesleki eğitim alanındaki projelerin etkilerinin görülmeye başlandığını belirtti.

Yeni açılan okulun şehirdeki eğitim altyapısına katkıda bulunanacağını belirten Kırkpınar;

"Eğitim alanında hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm güzel gelişmelerin, yeniliklerin ve bu değerli eğitim yuvasının şehrimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.