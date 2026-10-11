İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Necdet Bükey Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, araç içerisindeki 48 yaşındaki Ramazan Ç.’nin silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Son görüşme katil zanlısını ele verdi

Cinayetin ardından Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında vefat eden Ramazan Ç.’nin cep telefonu incelemeye alındı.

Yapılan teknik incelemede Ramazan Ç.’nin son olarak aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen 38 yaşındaki G.K. ile görüştüğü belirlendi. Telefon kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelinin izini sürmeye başladı.

Saklandığı adreste yakalandı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, cinayet şüphelisi G.K.’nin kardeşine ait bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı.

Olaya ilişkin araştırmasını genişleten ekipler, cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız av tüfeğini de olay yerine yakın bir yerde atılmış vaziyette ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.