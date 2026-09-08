Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Ankara temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, YENİ Parti sözcüsü Zeynel Emre'ye basın açıklaması sonrası "Genel başkan Özgür Özel'in parti kurulmadan önce ve parti kurulduktan sonra il il dolaştığı, bunu da Türkiye'nin seçmeninin sosyolojisinin değiştirdiği yorumları yapılıyor. Hal böyleyken birebir siyasi liderlerle, siyasi partilerle birebir siyaset yapmak yerine halkla bir siyaset yapıp somutlaştırmak mı hedefiniz? Eğer böyleyse önümüzde kasım ayı içerisinde yapılacak olan kurultayınızda toplumun her kesiminde köylüsünden çiftçisinden emeklisinden YENİ Parti'de yer verip sorunları birebir ortak akılla çözüm odaklı bir planınız var mı bu konuda açıklık getirebilir misiniz?" diye sordu.

"Her yerde varız, olduğumuz yerlerde de daha güçlüyüz"

Zeynel Emre ise şu sözlerle yanıtladı;

"Gücümüzü milletten alıyoruz. Bizim genel başkanımız seçim olmadan yüzlerce miting yaparak bu alanda bir dünya rekorunun altına imza attı. Her hafta birkaç ilde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Farklı sosyolojik gruplarla buluşuyoruz, yeri geliyor köye gidiyoruz, yeri geliyor çiftçilerle buluşuyoruz, sokaklarda dolaşırken mini mitingler kendiliğinden organize oluyor. Öyle büyük bir çağrı yapmadan on binler toplanıyor. Bu bizim iktidar yürüyüşümüzün en büyük göstergesi. Türk siyasal yaşamında kurulduğu günden bu güne birkaç haftada bu kadar hızlı örgütlenen hızlı yükselen, ilk anketlerde bu kadar yüksek oy oranı olan hiçbir parti çıkmamıştır. Hiçbir parti yoktur. Biz buna devam edeceğiz ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz hiçbir yer de kimsenin kalesi değil artık her yerde varız, olduğumuz yerlerde de daha güçlüyüz buna devam edeceğiz"

Son Mühür Ankara temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in İkinci sorusu ise daha olacak ortak vadeli programda 2026'da 16'dan 28,4'e, 2027'de 15'ten 21'e revize edildi fakat vatandaş artık bunu istemiyor. Tutunacak bir sözü net duymak istiyor. YENİ Parti olarak bu konuda ekonomi vaadiniz ne olacak?" sorusu oldu.

"Sürekli halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işliyorlar"

YENİ Parti sözcüsü Zeynel Emre ise, "Orta vadeli plan için şöyle bir ifade kullandım bunların hesaplayıp da tuttuğu bir tane rakamı var mı? Gerek seçim beyannamelerinde yazan hedeflenen rakamlarla tutar arasında çok büyük bir uçurum var.

Sürekli halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işliyorlar. Tutmayacağını onlar da biliyor. Her ay revize edilen plan mı olur,? buna göre millete zam veriyorsun. düpedüz dolandırıcılık biliyorsun ki tutmayacak bu. enflasyonda çok büyük mücadele ettik diyor, 32'ydi 31 açıklanmış bunun ne önemi var. Enflasyonda ilk 5'tesin dünyada. Sürekli bu sistemi devam ettiriyorsun. Peki bu nasıl düzelir? Bu iktidar bu saatten sonra memlekete yapacağı en büyük iyilik en erken şekilde seçime götürmektir.

Bir kere o güven ortamı kaybolduğunda, aktörlere, kurumlara güven kalmadığında bir düzensizlik ortamında ülkeye para girişinin olması büyümenin olmasına imkan yok.

Önce yeni insanların göreve gelmesi lazım. yeni güçlü kurumlara ihtiyacımız var. Tek adam düzeneğini sonlandırmamız, kuvvetler ayrılığını sağlamamız özgür medyanın bulunduğu, her kuruşun hesabını soran bir Sayıştay'ın varlığı, gerçekten işinin ehli insanların göreve getirildiği liyakata dayalı görevlendirme ve namuslu insanların ülkeyi seven insanların göreve gelmesiyle hızlıca bir iyileşme süreci olacaktır.

Biz yeni parti olarak bunu çok kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin sınavı tarafsız adil eşit koşullarda seçimin yapılmasıdır" diye yanıtladı.

