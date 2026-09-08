Son Mühür- AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, 42 üyenin oy kullandığı son turda 23 oya ulaşarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni Başkan Vekili seçildi.

Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen idari ve hukuki soruşturmanın ardından toplanan belediye meclisi, nefes kesen dördüncü tur oylamayla yeni başkan vekilini seçti.

CHP/Yeni Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının yarıştığı meclis salonunda oy kaymaları dengeleri değiştirdi. Sandıktan zaferle çıkan isim Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin oldu.

Rüşvet iddiası seçim takvimini çalıştırdı

Seçim maratonunu tetikleyen süreç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla başladı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük gerekçesiyle tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine geçecek ismi belirlemek üzere meclis sabah 09.00’da toplandı.

Koltuk için iki iddialı isim öne çıktı: CHP ve Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı aday gösterirken, Cumhur İttifakı saflarından Dündar Ziya Gültekin sahadaydı.

Oy kaymaları dikkat çekti

Bıçak sırtı geçen oylama maratonunda ilk tur sonuçları beklendiği gibi kilitlendi. İlk turda Gültekin 21, Çetinkaya 19 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı. Adayların nitelikli çoğunluğu sağlayamaması üzerine hemen ikinci tura geçildi.

Ancak asıl hareketlilik sonraki turlarda yaşandı. İkinci turda Gültekin oyunu 22’ye çıkararak rakip bloktan ilk firesini aldı. Üçüncü turda ise CHP/Yeni Parti kanadından Cumhur İttifakı adayına kayan oy sayısı 2’ye yükseldi ve tablo 23’e 19 olarak netleşti. Sandık başında belirgin bir fire vardı.

Dördüncü turda düğüm çözüldü

Salt çoğunluğun arandığı dördüncü ve son turda sürpriz yaşanmadı. CHP/Yeni Parti grubundaki kaymaları koruyan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, 23 oya ulaşarak Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkan vekili seçildi. Rakibi Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Gültekin, soruşturma gölgesinde zorlu bir döneme giren Üsküdar Belediyesi’nin yönetim direksiyonuna resmi olarak geçti.

