Türkiye'de 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışanın gözü kulağı kademeli emeklilik düzenlemesinde. EYT yasasının ardından sadece birkaç günlük ya da aylık sigorta girişi farkıyla emekliliği 17 ila 20 yıl uzayan çalışanlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler ve TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile birlikte, yaş ve prim gün şartlarının yeniden düzenlenmesi gündemdeki yerini koruyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

5 Aralık 2024 tarihinde Milletvekili Ediz Ün tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kademeli emeklilik için bir kanun teklifi sunuldu. Ancak bu teklif şu an Meclis Komisyonu'nda beklemektedir. Kademeli emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesi için söz konusu teklifin komisyondan geçmesi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Şu an için yasalaşmış resmi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmamaktadır.

MEVCUT KANUNLARA GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL İŞLİYOR?

Güncel yasalara göre 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan çalışanlar EYT kapsamı dışında kalmaktadır. Mevcut sistemde bu tarihler arasındaki girişliler için emeklilik şartları şu şekildedir:

Kadınlar için: 58 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün).

Erkekler için: 60 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün).

1 Mayıs 2008 sonrası SGK girişi olanlarda ise emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar artmakta ve 7200 prim günü şartı aranmaktadır.

MECLİS'E SUNULAN KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU (YAŞ VE PRİM ŞARTLARI)

Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, işe başlama tarihlerine göre uygulanması öngörülen yaş ve prim şartları tablosu şöyledir:

8/9/1999 - 31/12/2000 arası: Kadın 43 yaş, Erkek 45 yaş (6250 prim günü)

2000 yılı (1 Ocak - 31 Aralık): Kadın 43 yaş, Erkek 45 yaş (6325 prim günü)

2001 yılı girişliler: Kadın 43 yaş, Erkek 45 yaş (6400 prim günü)

2002 yılı girişliler: Kadın 43 yaş, Erkek 45 yaş (6475 prim günü)

2003 yılı girişliler: Kadın 44 yaş, Erkek 46 yaş (6550 prim günü)

2004 yılı girişliler: Kadın 45 yaş, Erkek 47 yaş (6625 prim günü)

2005 yılı girişliler: Kadın 46 yaş, Erkek 48 yaş (6700 prim günü)

2006 yılı girişliler: Kadın 47 yaş, Erkek 49 yaş (6775 prim günü)

2007 yılı girişliler: Kadın 48 yaş, Erkek 50 yaş (6850 prim günü) Zorlu’nun altın sahası verildi: Milli servetimizi İngilizler çıkaracak İçeriği Görüntüle

1/1/2008 - 30/4/2008 arası: Kadın 49 yaş, Erkek 51 yaş (6925 prim günü)

EMADDER'İN TALEP ETTİĞİ KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER), mağduriyetlerin adil bir şekilde giderilmesi adına talep ettiği alternatif kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu ise yıllara göre şu şekildedir:

09.09.1999 – 2000 arası girişliler: Kadın 43 yaş, Erkek 45 yaş (6.400 prim)

2001 yılı girişliler: Kadın 44 yaş, Erkek 46 yaş (6.475 prim)

2002 yılı girişliler: Kadın 45 yaş, Erkek 47 yaş (6.550 prim)

2003 yılı girişliler: Kadın 46 yaş, Erkek 48 yaş (6.625 prim)

2004 yılı girişliler: Kadın 47 yaş, Erkek 49 yaş (6.700 prim)

2005 yılı girişliler: Kadın 48 yaş, Erkek 50 yaş (6.775 prim)

2006 yılı girişliler: Kadın 49 yaş, Erkek 51 yaş (6.850 prim)

2007 yılı girişliler: Kadın 50 yaş, Erkek 52 yaş (6.925 prim)

2008 yılı girişliler: Kadın 51 yaş, Erkek 53 yaş (7.000 prim)