Türkiye'de son dönemde bazı ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili adli süreçlere dahil olmaları kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu isimlerin arasında popüler şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri de yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında 18 ünlüyü Adli Tıp Kurumu'na sevk etti ve kan ile saç örnekleri alındı. Yapılan analizler sonrasında 8 kişinin kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

Soruşturma sürecinde kanında uyuşturucu maddesine rastlanan kişiler serbest bırakıldı. Bunun ardından kamuoyunda “Uyuşturucu kullanan ünlüler tutuklanacak mı?” ya da “Uyuşturucu testi pozitif çıkınca hapis cezası verilir mi?” soruları gündeme geldi. Yasal prosedürler ve adli sürecin işleyişi hakkındaki detaylar bir kez daha tartışıldı.

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkınca Ceza Süreci Nasıl İşliyor?

Türk Ceza Kanunu gereğince, “Uyuşturucu madde kullanmak” suçu işleyen kişiler hakkında ceza soruşturması açılıyor. Bir kişinin ilk kez kanında uyuşturucu tespit edilmesi halinde süreç farklı işliyor. Savcılık, kamu davası açılmasını erteliyor ve şahsın 5 yıl boyunca aynı suçu tekrar işlememesi durumunda dosya kapanıyor. İlgili kişi, 5 yıl boyunca tekrar uyuşturucu kullanırsa bu kez iddianame düzenleniyor ve dava açılıyor. Yani ilk seferde doğrudan tutuklama ya da hapis cezası uygulanmıyor, ancak tekrar eden vakalarda yargı süreci başlatılıyor.

Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Ünlüler Kim?

Yapılan açıklamada, kanında uyuşturucu madde tespit edilen ve kamuoyunda tanınan isimler şöyle sıralanıyor: Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ve Metin Akdülger. Öte yandan Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün testlerinde yasaklı maddeye rastlanmadı. İrem Derici, E.P., F.A. ve Z.S.S.'nin kanında ise ilaç etken maddesi bulundu.

Teknik Detaylar ve İstatistikler

Uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili başlatılan adli soruşturmalarda genellikle Adli Tıp incelemeleri, kan ve saç örnekleri üzerinden yapılıyor. Uzmanlar, kan testlerinde uyuşturucu madde varlığının tespiti sonrası kişinin suçu tekrar edip etmediğine özellikle bakıyor. Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili ceza uygulamaları yılda birkaç bin dosyada benzer şekilde işliyor ve tekrarlayan vakalarda yargılama zorunlu hale geliyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye’de gençler arasında uyuşturucu madde kullanımı oranı %3 civarında belirlendi, bu oran özellikle büyükşehirlerde yükselişe geçti.

Kimdir: Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlüler

Listeye giren isimler arasında Dilan Polat; sosyal medya fenomeni ve iş insanı, Berrak Tüzünataç; sinema ve dizi oyuncusu, Birce Akalay; oyunculuk kariyerinde birçok popüler projeye imza attı. Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım ise dizi sektörünün dikkat çeken genç isimleri olarak öne çıkıyor. Metin Akdülger ve Derin Talu da eğlence ve medya dünyasında sıkça gündeme gelen isimler arasında bulunuyor.

Yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamalar ışığında, ilk defa kanında uyuşturucu maddesi tespit edilen şahıslara adli denetim uygulanıyor, tekrar eden vakalarda ise yargı süreci başlatılıyor. Türkiye’de bu tür dosyaların takibinde teknik incelemeler ve uzman analizleri önemli rol oynuyor