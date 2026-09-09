Son Mühür- İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi. Bu kapsamda mesaj yayımlayan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, hem İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 103. yılını “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün iki büyük bayramı bir arada kutluyoruz.

İzmir’imizin işgalden kurtuluşunun 104. ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünün coşku ve gururunu yaşıyoruz. İzmir’in kurtuluşunun milletin esaretten, vatanın işgalden kurtuluşu anlamına gelmesi; CHP’nin kuruluşunun ise cumhuriyetin ilanı ve devletin tesis edilmesindeki siyasi iradeyi temsil etmesi vesilesiyle 9 Eylül’ü İzmir’de çok özel bir gururla kutluyoruz" sözleri ile kutladı.

"İzmir; cumhuriyetin, özgürlüğün ve laikliğin yıkılmaz kalesi"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İzmir, hemşerilerimin tam bir imanla düşündükleri gibi, yalnız düşman elinden kurtulmuş değil, aynı zamanda yeni Türkiye devleti içerisindeki yüksek amacına da kavuşmuştur" sözlerinden bahseden Gümrükçü, "İzmir; cumhuriyetin, özgürlüğün ve laikliğin yıkılmaz kalesidir. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu kalenin harcı, bu ülkenin haritası çizilirken ortaya konan iradenin ta kendisidir.

Tarihimizin her kırılma noktasında olduğu gibi bugün de toplumun üzerine serpilmek istenen ölü toprağına, estirilmeye çalışılan umutsuzluk havasına karşı duracak yegâne güç yine CHP’dir. CHP; Türkiye’nin en güçlü örgüt yapısına, en köklü kurumsal hafızasına ve sarsılmaz bir halk desteğine sahip kalesidir. Umutsuzluğun hakim olduğu, adaletin zedelendiği her dönemde milletimizin kurtuluş ve çıkış adresi daima Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz"

104 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin bugün İzmir'den tüm yurda aydınlık taşımaya devam ettiğini vurgulayan Başkan sözlerine şöyle devam etti:

"Halkımızın özlemini çektiği güçlü bir cumhuriyet, temiz ve ahlaklı bir toplum, adaletli ve liyakatli bir devlet yapısı ancak ve ancak kurucu iradenin temsilcisi olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla mümkündür. 104 yıl önce yakılan o bağımsızlık meşalesi, bugün İzmir’den tüm Türkiye’ye aydınlık taşımaya devam etmektedir. İzmir’in kurtuluşunun 104. partimizin kuruluşunun 103. yılında; başta Anafartalar Kahramanı, Partimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. İki büyük eserin gölgesinde, aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. 9 Eylül kutlu olsun.”