Federal mahkeme, rapçi Sean “Diddy” Combs’u iki fuhuş amaçlı ulaşım suçundan hüküm giydikten sonra 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Cuma günü görülen duruşmada, jüri üyelerinin üç ay önce Combs’u daha ağır suçlardan beraat ettirip yalnızca iki fuhuş suçundan suçlu bulmasının ardından karar açıklandı.

Federal Yargıç Arun Subramanian, cezayı açıklamadan önce Combs’u sert bir şekilde uyardı. Yargıç, rapçinin geçmişteki iyi işlerinin suç dosyasını temizlemeye yetmeyeceğini belirtti ve “Bu kadınları istismar ettiniz, kendi arzularınızı gerçekleştirmek için kullandınız” dedi. Subramanian, ayrıca, uyuşturucunun yıllar boyunca dengesiz ve şiddet dolu davranışlarını artırmış olabileceğini ifade etti.

Karar, Eylül 2024’te Combs’un tutuklanmasıyla başlayan ve iki ay süren davanın ardından bir yıllık sürecin finalini oluşturdu. Dava boyunca rapçinin uyuşturucu bağımlılığı, aile içi şiddeti ve uyuşturucu dolu seks partileri gündeme geldi.

Savcılar, Combs için en az 135 ay hapis talep ederken, savunma 14 aydan fazla olmamasını istedi. Yargıç Subramanian, ön raporda öngörülen 70–87 ay aralığından sapmak için bir gerekçe görmediğini ifade etti.

Duruşma şova dönüştü

Altı saat süren duruşmada, Combs’un altı çocuğu, beş avukatı, bir rahip ve 15 dakikalık hayat belgeseli niteliğinde video yayını yer aldı. 55 yaşındaki rapçi duruşmada ilk kez konuştu, pişmanlığını dile getirdi ve mağdurlardan özür diledi.

Combs, hapiste kaldığı süre boyunca değiştiğini, 25 yıl sonra ilk kez tamamen ayık olduğunu ve mahkumlara rehberlik ettiğini söyledi.

Diddy, altı çocuğu da mahkemede söz aldı, özellikle en küçüğü D’Lila Combs babasının aileyi bir arada tutması için hakime çağrıda bulundu. Savunma avukatları, Combs’un hayır işleri ve iş dünyasındaki etkisini anlattı; hapiste verdiği eğitim ve rehberlik programları örnek gösterildi.

Mağdurların beyanları duruşmada yer aldı

Davanın önemli bölümünde mağdurların ifadeleri dinlendi. “Mia” isimli eski asistan, sekiz yıl süren fiziksel ve cinsel istismarı anlattı.

“Jane” ve Ventura isimli mağdurlar da çeşitli istismar olaylarını aktardı. 2016’da InterContinental Otel’de Ventura’ya saldırı ve koridorda sürükleme olayını gösteren güvenlik kameraları duruşmada defalarca izlendi.