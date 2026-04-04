Son Mühür - Van’ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 08.52’de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı Van’ın yanı sıra Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari’de de hissedildi. AFAD’dan yapılan açıklamada Van depremiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Van ilimizin Tuşba ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir”