Son Mühür- AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, partisinin gündemine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Tayyar, TGRT Haber’de yorumcu olarak katıldığı bir programda, AK Parti’nin 2026 yılı sonunda yeni bir anayasa referandumu yapmayı düşündüğünü öne sürdü.

Referandum için hazırlıklar başlamış olabilir

Tayyar, program sırasında yaptığı açıklamada, referandum hazırlıklarının şimdiden gözlemlendiğini belirtti. “Çözüm süreci sonuçlanır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa, 400 milletvekili sayısı geçilsin ya da geçilmesin, referandum olasılığı piyasanın tabiriyle ‘satın alınmış durumda’. 360 milletvekili sonrası bu ihtimal ortaya çıkıyor. Şu an için zamanlama olarak 2026 sonbaharı öne çıkıyor ama 2027 ilkbaharı da gündeme gelebilir” dedi.

Referandum sonrası seçim takvimi

Tayyar, referandumun sonucuna göre seçim takviminin şekillenebileceğini de ifade etti. “Eğer referandum 2027’nin ilkbaharında yapılır ve yüksek oyla kabul edilirse, 2027 sonbaharında erken bir seçim beklenebilir. Ya da referandum 2026 sonbaharında gerçekleşir ve beklenen sonuç alınırsa, 2027 ilkbaharında erken seçim gündeme gelebilir. Bu, bir tahmin ama referandum hazırlıkları kesin olarak var. Bunu bilgi olarak aktarıyorum” dedi.