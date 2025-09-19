Bulgaristan’ın Albena şehrinde gerçekleştirilen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı Antrenörü Kenan Eroğlu, turnuvanın en konuşulan isimlerinden biri oldu.

İsrail Bayrağına Düğüm Atarak Tepkisini Gösterdi

60 ülkenin sporcularının mücadele ettiği organizasyonda Eroğlu, Gazze’de yaşanan saldırıları protesto etmek için İsrail bayrağını düğümleyerek tepkisini ortaya koydu. Bu hareket tribünlerden alkış aldı, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Filistin’e Destek Mesajı

Eroğlu’nun bu eylemi, Filistin’e destek veren çevrelerde de yoğun şekilde paylaşıldı ve takdir topladı.

“Filistinli Kardeşlerimize Destek İçin Yaptım”

Antrenör Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Irkçı bir niyetim yoktu. Filistinli kardeşlerimize uygulanan zulme dikkat çekmek için böyle bir eylem yaptım, bunu kahramanlık olsun diye yapmadım” dedi.